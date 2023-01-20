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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة جدل.. مذيع يكشف تفاصيل أزمة نسب نجل أحمد الفيشاوى من ألمانية

احمد الفيشاوي
احمد الفيشاوي

علق الإعلامي محمد موسى، على أزمة نسب نجل الفنان أحمد الفيشاوي من فتاة ألمانية، لافتا إلى أن الفيشاوى أثار حالة من الجدل الواسع عندما نشر صورة لطفل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وعلق على الصورة  أنه ابنه.
وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، مش فاهم الحكاية وهو ليه أحمد الفيشاوي دايما في الموضوعات دي يثير الجدل وليه بيسيب الناس تختلق حكايات وهل ده ابنه ولا مش ابنه وهل هو ابنه اللي معترفش به ولا ابن تاني له".
وأشار محمد موسى إلى أن تعليق أحمد الفيشاوى عبر حسابه تسبب فى حالة من الجدل بين متابعيه حيث علق البعض على أن هذه الصورة ابنه اللى معترفش به وبعد ذلك قرر أن يعترف به فى الفترة الحالية وهو ابنه من فتاة ألمانية.
 

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