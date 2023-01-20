لميس مكى: نسبة الإنجاز بمشاريع حياة كريمة وصلت لـ 80%

كشفت الدكتورة لميس مكى المنسق المركزي بمؤسسة حياة كريمة عن الموعد المحدد للانتهاء من المرحلة الأولى لمشروعات "حياة كريمة".

وأوضحت مكى خلال حوارها مع برنامج “المصرى افندى” المذاع عبر قناة “المحور”، أن المرحلة الأولى عدد 377 قرية الأكثر إحتياجاً ماديا وخدميا، ومن المفترض تسليمها فى 30 يونيه القادم.

الانتهاء

وتابعت لميس مكى المنسق المركزي بمؤسسة حياة كريمة، أنه تم الانتهاء من بعض المحافظات التى تم تطوير مركز واحد بها و نسبة الأنجاز فى جميع المحافظات خلال المرحلة الأولى وصلت من 70% لـ 80%،

وأشارت لميس مكى إلى أن يتم الاستعانة بعمالة القرية التى يتم التطوير فيها للقضاء على البطالة وأن محافظات الصعيد خاصة قرى أسيوط وسوهاج، أكثر القرى التي تعاني الفقر لافتة إلى أنه يتم الاستعانة بالمنتجات المحلية فى المشاريع؟