شبيهة Apple.. "بلاكفيو" تصدر ساعاتها الذكية W10 و W10E بـ 700 جنيه

أصدرت شركة "بلاكفيو" الصينية ساعتها الذكية الجديدة Blackview W10 لتكون أحدث إضافة في عائلة Blackview للأجهزة الذكية وهي شبيهة من حيث لغة التصميم ساعات “آبل” الشهيرة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني تتميز هذه الساعة بتصميم راقي وعصري وشبابي وأنيق، مع شاشة نوعها IPS LCD تعمل باللمس قطرها 1.69 بوصة تقدم صورًا نابضة بالحياة والألوان الطبيعية. كما أن لديها بنية مقاومة للماء و حاصلة على شهادة IP 68 ، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأنشطة المختلفة مثل السباحة والرياضة.

Blackview W10

إحدى الميزات المهمة والملفتة في ساعة Blackview W10 هي عمر البطارية الطويل نسبيا، التي تحزم بطارية بقوة 290 مللي أمبير في الساعة يمكنها العمل لمدة تصل إلى 7 أيام بشحنة واحدة فقط و 22 يومًا كاملة في وضع الاستعداد دون الحاجة للشحن، مما يجعلها خيارًا رائعًا للمستهلكين الذين لا يريدون أن يشغلوا بالهم بالشحن كل فترة بسيطة.

Blackview W10

تأتي الساعة الذكية Blackview W10 أيضًا مع مجموعة متنوعة من الميزات الصحية على غرار ما تقدمه الساعات الذكية الأخرى، مثل تتبع اللياقة البدنية والحالة العامة للجسم، بما في ذلك جهاز مراقبة معدل ضربات القلب وعداد للخطوات ومراقبة حالات النوم ومراحله المختلفة. تتيح هذه الميزات للمستخدمين تتبع مستويات نشاطهم ومراقبة تقدم صحتهم ولياقتهم.

بالإضافة إلى تتبع الحالة البدنية للمستخدم للسوار ، يوفر Blackview W10 أيضًا مجموعة من ميزات الساعة الذكية مثل تقديم الإشعارات والتحكم في الموسيقى والتحكم في الكاميرا.

تتوفر ساعة Blackview W10 الذكية بلونين مختلفين: الأسود والوردي، وتتلائم مع كل من أجهزة "آي أو إس" iOS و أندرويد Android ويمكن توصيلها عبر البلوتوث.

على الجانب الآخر طرحت بلاكفيو أيضا ساعة Blackview W10E الذكية للمستهلكين الذين يبحثون عن ساعة ذكية ميسورة التكلفة تقدم وظائف أساسية وميزات بلا مبالغ باهظة، تتميز ساعة بلاكفيو W10E بشاشة ملونة مقاس 1.52 بوصة بدقة 240 × 280 بكسل. تدعم Bluetooth 5.0 ومتوافق مع كل من أجهزة iOS و Android.

توفر بلاكفيو W10E العديد من الميزات الصحية التي تتبع اللياقة البدنية ، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع مراحل النوم المختلفة و عد الخطوات أثناء التمارين الرياضية والمشي. تحتوي الساعة أيضًا على برنامج تذكير بعدم الجلوس لفترات طويلة مما يعرض صحتك للخطر، تذكرك الساعة بالحركة إذا كنت جالسًا لفترة طويلة. بالإضافة إلى ذلك ، لديها مقاومة للماء تصل إلى 10ATM.

تعمل الساعة الذكية بلاكفيو W10E ببطارية سعة 205 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تستمر في عمرها حتى 7 أيام بشحنة واحدة. كما أنها يوفر ميزات أساسية للساعة الذكية ، مثل تقديم الإشعارات المكالمات والرسائل الواردة.

الساعة الذكية Blackview W10E متاحة للشراء بسعر 25.99 دولارًا أي ما يعادل 775 جنيه مصري، وهي متوفرة بخيارات الألوان الأسود والوردي.