متسابقة ببرنامج الدوم تطلب الغناء مع الموسيقار أبو الخير.. والأخير يرفض

قدمت المتسابقة ماريز خلف من الصعيد ببرنامج الدوم في موسمه الثاني، فقرة تقديمه كمقدمة برامج، وبعدما انتهت طلبت من الموسيقار محمد أبو الخير أن تغنى معه ولكنه رفضه وقال لها إن طبقتهم غير متشابهة.

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهوبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.