تفاصيل إجتماع وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي أسوان

أعلن المستشار الدكتور الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى العديد من القرارات، عقب الإجتماع الذى عقده هذا الأسبوع مع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بحضور كل من النائب على البدرى والنائب حسين عبد المجيد .



وشهد الإجتماع موافقة وزير الشباب والرياضة على مشروعات الإستثمار المقترحة لنادى أسوان دون حصول الوزارة على أية نسبة من عوائد تلك الإستثمارات ،مع إصدار توجيهاته لمديرية الشباب والرياضة بأسوان لإستيفاء هذا الملف .

وأكد بأن وزير الشباب والرياضة يبذل جهودا للتواصل مع المسئولين عن مصر للطيران لتكون الراعى الرسمى لفريق الكرة مقابل توفير رحلات الطيران بالدورى الممتاز .

وأختتم حديثه بأن وزير الشباب والرياضة يبحث البدائل المتاحة لتوفير إقامة لفريق الكرة بالقاهرة قبل المباريات بالدورى الممتاز .