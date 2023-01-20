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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي مالك يكرر تجربة السيرة الذاتية بمسلسل عن باستر كيتون.. تعرف عليه

رامي مالك وباستر
رامي مالك وباستر كيتون

اتفقت شركة وارنر بروس مع الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك، لتقديم مسلسل محدود عن شخصية باستر كيتون، بعدما نال جائزة الأوسكار عن تجسيد شخصية فريدي ميركوري في فيلم Bohemian Rhapsody.

 

من المقرر أن يقدم رامي مالك شخصية باستر كيتون وهو نجم أفلام كوميدية شهير في زمن السينما الصامتة، ومن المقرر أن يخرج المسلسل مات ريفز بحسب موقع ديديلاين.

 

كان باستر كيتون يلقب بصاحب الوجه الحجري، بسبب تعابير وجهه الثابتة والجامدة، وكان يقدم الكوميديا الجسدية، وقدم سلسلة أفلام متتالية في العشرينات دون انقطاع. 

 

تراجعت مسيرة باستر كيتون المهنية بعدما وقع عقدا مع MGM وفقد استقلاليته الغنية، وأدمت على الكحول، ما أثر سلبا على حياته الأسرية. 

 

تعافى باستر كيتون من الإدمان في الأربعينيات وتزوج مرة ثانية، وتمكن من إحياء مسيرته إلى حد ما كمؤلف كوميدي يحظى بالاحترام لبقية حياته، وحصل على جائزة الأوسكار الفخرية في عام 1959.

 

استلهم العديد من المخرجين والمؤلفين مسيرتهم الفنية من باستر كيتون، وكانوا يعتبرونه سابقا لعصره، وقدم أفلام شهيرة منها Cops و The Electric House و Sherlock Jr.

 

احتفل الممثل العالمي من أصل مصري رامي مالك بالعرض الأول لفيلمه الجديد Amsterdam مع أبطاله في نيويورك وسط الجمهور لأول مرة منذ فترة طويلة، في سبتمبر الماضي. 

 

فيلم Amsterdam من بطولة وإخراج جورج أو راسل، وتدور أحداثه في الثلاثينات حول ثلاثة أصدقاء شهدوا جريمة قتل، وأصبحوا مشتبه بهم، ويكشفون خلال أزمتهم عن واحدة من أسوء المؤامرات في التاريخ. 

رامي مالك باستر كيتون السينما الصامتة أفلام رامي مالك فريدي ميركوري

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