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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد توجه رسالة عاجلة لسائقى السيارات بعد تحسن حالة الجو

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد مستمرة في الاستقرار في الأحوال الجوية والتحسن الكامل على أغلب محافظات الجمهورية بسبب وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن هناك ارتفاع طفيف في قيم الحرارة نهارا وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وتعتبر درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات.


وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ المرتفع الجوي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، كما أنه السبب في تكون الشبورة المائية الكثيفة خلال فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر مع هدوء سرعات الرياح وتوافر عوامل الرطوبة. 

 

سائقى السيارات


وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن كل هذه العوامل تساعد على ظهور شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وبعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وعلى سائقى السيارات توخى الحذر.


 

الاحوال الجوية محافظات اشعة الشمس درجات الحرارة القناة الأولى سائقي السيارات

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