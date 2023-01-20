حياة كريمة تطور محطة مياه كفر ناصر في بني سويف.. فيديو

تخدم 140 ألف نسمة..

أجرت فضائية "إكسترا نيوز" جولة من داخل محطة مياه الشرب في كفر ناصر، التابعة لمحافظة بني سويف.

والتقت كاميرا "إكسترا نيوز " بالمهندس محمود فؤاد مسئول محطات مياه الشرب ببني سويف، قائلا إن محطة "كفر ناصر" تخدم حوالي 15 قرية بإجمالي 140 ألف نسمة.

وأشار المهندس محمود فؤاد، إلى أن طاقة محطة مياه الشرب 400 لتر على الثانية، بينما يعادل 35 ألف لتر مكعب في اليوم.

وأوضح، أن مبادرة حياة كريمة أجرت بعد عمليات التطوير في المحطة ، وتجديد عدد من طلمبات المياة ، متابعا: "معظم المحطات هنا كانت قديمة وبنزود الطاقة التصميمة لمواكبة زيادة عدد السكان".