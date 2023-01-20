أستاذ آثار يكشف مفاجآت عن طقوس الزواج لدى الفراعنة| شاهد

تحدث الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، اليوم الجمعة، عن عادات المصريين القدماء في الزواج، قائلًا إن الزواج وإضافة أسرة جيدة للمجتمع كانت تقابل باحتفاء ودعم كبير من قبل المجتمع، متابعًا إلى أنه تم التعرف على طريقة احتفال المجتمع المصري القديم بالزواج عن طريق العقود المكتوبة.





وأضاف “بدران” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” والمُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن المصري القديم كان يتزوج في إطار المجتمع المحيط به سواء من الأسرة أو القرية، كما استعرض عقد زواج قديم مترجم وشرحه بشكل تفصيلي.





وأوضح أستاذ الآثار أن الزوج كان منوطًا بتجهيز المنزل بأكمله وتحدث أيضًا عن توصيات الحكماء بشأن مراعاة الزوجة والحفاظ عليها.



