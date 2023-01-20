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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سيوة تضع خطة لمكافحة سوسة النخيل

لجنة وزارة الزراعة
لجنة وزارة الزراعة بسيوة

أكد محمد بكر رئيس مدينة سيوة، أهمية الحفاظ على الثروة الزراعية والحفاظ عليها خاصة ثروة التمور والزيتون .

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وإضاف أن واحة سيوة استقبلت لجنة وزارة الزراعة لبحث سبل تنفيذ الحملة القومية لمكافحة سوسة النخيل وآفات النخيل بناء على طلب الإحاطة المقدم من النائبة فتحية السنوسي والنائب جمال الشوري وفي اطار توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الحفاظ على الثروة القومية من النخيل بواحة سيوة ، وتعظيم سبل التسويق لها لما تمتاز به من شهرة باعتبارها منتجات عضوية خالية من المبيدات.

وأوضح محمد بكر أن لجنة وزارة الزراعة تضم كل من الدكتور عز الدين جاد مدير المعمل المركزي للنخيل ودكتور محمد عرفة مدير مشاريع التريكوجراما والدكتور احمد عبد المجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات و بحضور المهندس أحمد يوسف مدير عام الزراعة بمطروح.

وتم استعراض سبل مكافحة سوسة النخيل الحمراء وآفات النخيل وطرق توعيه المزارعين بخطورة السوسة أهمية الحفاظ على التمور السيوية خالية من المبيدات على أن تتم التوعية  
عن طريق عمل ندوات  من خلال مجلس المدينة وجمعية سيوة لتنمية المجتمع ومصانع التمور وعمل روابط للمزارعين تساعد علي التوعيه ومساعدة المزارعين في سبل الوقايه من الآفات .

وأشار إلى أنه تم التنسيق بشأن دعم المبيدات عن طريق إنشاء صندوق لمكافحة الآفات عن طريق المشاركة المجتمعية وكذلك التاكيد على أهمية  التدريب العملي لطلاب المدرسة الزراعية في مكافحة الآفات بمزارع النخيل بالواحة.

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