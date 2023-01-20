وزير السياحة يختتم زيارته للعاصمة الإسبانية مدريد بعقد مجموعة من اللقاءات المهنية

استكمل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في ختام زيارته الحالية للعاصمة الإسبانية مدريد للمشاركة في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2023 في نسخته ٤٣ والذي ينعقد خلال الفترة من ١٨ إلى ٢٢ يناير الجاري، لقاءاته المهنية، بعقد مجموعة من اللقاءات مع المسئولين في شركات متخصصة في مجال الأنشطة الترفيهية، وذلك لاستعراض فرص الاستثمار في مصر حيث تحدث الوزير عن خطة الوزارة لتحسين تجربة السائح في مصر وتطوير جودة الخدمات المقدمة له وخاصة مختلف الخدمات الترفيهية التي تجذب السائحين، لافتاً إلى أن ذلك أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة لتنمية السياحة في مصر.

كما عقد الوزير لقاء مع المسئولين بشركات سياحة اسبانية لمناقشة سبل التعاون لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الإسباني، وخاصة في ظل أهمية السوق الإسباني الذي يعتبر من الأسواق السياحية الرئيسية للمقصد السياحي المصري.

وقد شارك في حضور اللقاءات يمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد خلال زيارته لمدريد مجموعة من اللقاءات الرسمية منها لقاء وزيرة الدولة للسياحة بإسبانيا، ولقاء وزير السياحة والآثار بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون في مجال السياحة.

كما عقد بعض اللقاءات المهنية مع مسئولي الشركات السياحية في إسبانيا وعدد من الشركات المالكة للمنشآت الفندقية في إسبانيا وأوروبا، بالإضافة إلى عقد مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي بعض كبري وسائل الإعلام الإسبانية.



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