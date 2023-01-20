القبض على نجم نادي برشلونة السابق.. تفاصيل

أكد تقرير صحفي، اعتقال داني ألفيس مدافع منتخب البرازيل ونجم نادي برشلونة السابق، اليوم، الجمعة، بعد استجوابه بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن شرطة مدينة برشلونة ألقت القبض على داني ألفيس للتحقيق في اتهامه بسيدة إسبانية في ملهى ليلي، الشهر الماضي .



واعتراف داني ألفيس بتواجده في الملهي، حيث قال؛"كنت أرقص وأقضي وقتا جيدا دون مضايقة أي شخص، لكن لا أعرف هذه السيدة، لم يحدث أي شيء نهائيا".



وكان ألفيس تواجد مع منتخب البرازيلي في بطولة كأس العالم 2022، ليصبح أكبر لاعب برازيلي (39 عاما) يشارك في المونديال.



ويحمل ألفيس الرقم القياسي لأكثر لاعب يحصد بطولات على صعيد الأندية والمنتخب، برصيد 43 لقبا