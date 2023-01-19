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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السوبر الإسباني استثناء.. تشافي مع نادي برشلونة بدون بطولات محليا ودوليا

نادي برشلونة
نادي برشلونة

توج فريق برشلونة بلقب السوبر الإسباني تحت قيادة تشافي هيرنانديز على حساب غريمه التقليدى نادي ريال مدريد فى المباراة التي جمعت بينهما موخرا فى السعودية.

وتعاقد نادي برشلونة الإسباني، بشكل رسمي مع أسطورته تشافي هيرنانديز لتولي القيادة الفنية للبلوجرانا، خلفاً للمدرب الهولندي رونالد كومان والتي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

تشافي هيرنانديز منذ التعاقد معه بقيادة الفريق الكاتلوني قاد برشلونة للخروج من كل بطولة شارك بها الفريق. 

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صدى البلد يستعرض البطولات التي ودعها برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز منذ تعيينه مدربا. 

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دوري أبطال أوروبا 
 

خرج فريق برشلونة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مبكرا من دور المجموعات، إثر هزيمته أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني (0-3) في المباراة التي جرت بينهما فى شهر ديسمبر عام 2021.
السوبر الإسباني 
 

قاد الغاني إينياكي ويليامز فريق أتلتيك بيلباو للقب السوبر الإسباني، على حساب برشلونة في المباراة النهائية التي جمعتهما 21 يناير 2021 على ملعب "لا كارتوخا". 
تعادل أتلتيك بيلباو مع برشلونة في الدقيقة 90 بنتيجة 2-2 في بطولة كأس السوبر الإسباني، ثم يستغل الغاني إينياكي ويليامز أحد الكرات من داخل منطقة الجزاء ويسجل هدفًا في الزاوية الصعبة للألماني تير شتيجن بالدقيقة 93 من الوقت الضائع، لتنتهي المباراة بنتيجة 3-2 لصالح بيلباو ويتوج الفريق الباسكي بلقب السوبر الإسباني.

كأس ملك إسبانيا 
 

 ودع برشلونة، حامل اللقب، بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد الخسارة 2-3 أمام مضيفه أتليتيك بيلباو، بعد وقت إضافي في دور الـ16

دوري أبطال أوروبا

ودع فريق برشلونة فى شهر اكتوبر عام 2022 بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب فوز إنتر ميلان على فيكتوريا بلزن بنتيجة 4-0، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

الدوري الأوروبي 

تعرض برشلونة لهزيمة صادمة أمام آينتراخت فرانكفورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بثلاثة أهدافٍ لهدفين، ليُودع البطولة بعد أن كان الذهاب قد انتهى بنتيجة التعادل بهدفٍ لكل فريق.

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السوبر الإسباني استثناء فى مسيرة تشافي

اكتسح فريق الكرة الأول بنادي برشلونة نظيره فريق ريال مدريد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما؛ ليتوج ببطولة كأس السوبر الإسباني.

جاء الهدف الأول لفريق برشلونة عن طريق جافي في الدقيقة 33 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 69، أضاف بيدري الهدف الثالث لفريق برشلونة.

بينما جاء هدف ريال مدريد الوحيد في شباك برشلونة عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 90+3.

برشلونة ريال مدريد تشافي دوري ابطال أوروبا إنتر ميلان الإيطالي

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