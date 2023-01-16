عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مراسم تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني | صور

صدى البلد

توج فريق برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على نظيره ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.

جاء الهدف الأول عن طريق جافي في الدقيقة 33 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 69، أضاف بيدري الهدف الثالث لفريق برشلونة.

بينما جاء هدف ريال مدريد الوحيد عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن. 

خط الدفاع: أراوخو، كريستنسن، كوندى، بالدي. 

خط الوسط: بوسكيتس، جافي، دي يونج. 

خط الهجوم: بيدري، ليفاندوفسكي، ديمبيلي. 

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

 

حراسة المرمى: كورتوا. 

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر وميندي. 

خط الوسط: كامافينجا، كروس ومودريتش. 

خط الهجوم: بنزيما، فالفيردي وفينيسيوس جونيور. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللحظات الأخيرة لطائرة نيبال قبل تحطمها وموت جميع ركابها| فيديو

صفقة تحت السن.. وصول البطاقة الدولية لـ الغديري بعد انتقاله لنادي الزمالك

موسيماني يخطف صفقة الأهلي الجديدة .. تفاصيل

2080 جنيها للجرام.. سعر الذهب الآن في مصر

عاجل من الحكومة| تخفيض 50% لمدة 4 أشهر على سلع معارض أهلا رمضان

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

مفاجأة.. كهربا يشارك أمام سموحة في كأس مصر

استخراج إبرة من عضو ذكري لمريض يعاني من انسداد بولي في البحيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

عمرو أديب: 3 لعيبة من نادي الزمالك راحوا يشيلوا شعر من جسمهم..فيديو

مصطفي عزت: مؤسسة أبو العينين الخيرية تستهدف الفئات الأكثر إحتياجا

مراسم تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني | صور

أحدث تابلت ريلمي بـ 4700 جنيه فقط

يتابعها أكثر من 20 مليونا.. الشيف اللبنانية عبير الصغير أمام الأهرامات: تعالوا لزيارة مصر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 16 يناير 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المؤلفة غادة عبد العال: «جروب الماميز» تجربتي الأولى في السينما.. وانضممت إليه على الواتساب حديثا.. وانتظروني في «البحث عن علا 2»| حوار

بمذاق مختلف عن الجاهز .. 3 طرق سريعة لعمل الكب كيك

الحقها قبل ما تنفجر .. اكتشف أعراض التهاب الزائدة الدودية

خد بالك .. علامة في الأظافر تنذر بالإصابة بنوع خطير من السرطان

فيديو

بمقدم 70 ألف جنيه .. احجز شقتك الآن| تفاصيل

فيروس شيكونجونيا يهدد العالم.. دول بأمريكا اللاتينية ترفع حالة التأهب الصحي

تصرف جنوني.. خليجي يقدم على بيع كليته بسبب المطرب عبد المجيد عبد الله

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ