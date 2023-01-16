مراسم تتويج برشلونة بكأس السوبر الإسباني | صور

توج فريق برشلونة ببطولة كأس السوبر الإسباني بعد الفوز على نظيره ريال مدريد بثلاثية مقابل هدف.

جاء الهدف الأول عن طريق جافي في الدقيقة 33 ثم أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة 69، أضاف بيدري الهدف الثالث لفريق برشلونة.

بينما جاء هدف ريال مدريد الوحيد عن طريق كريم بنزيما في الدقيقة 90+3.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أراوخو، كريستنسن، كوندى، بالدي.

خط الوسط: بوسكيتس، جافي، دي يونج.

خط الهجوم: بيدري، ليفاندوفسكي، ديمبيلي.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر وميندي.

خط الوسط: كامافينجا، كروس ومودريتش.

خط الهجوم: بنزيما، فالفيردي وفينيسيوس جونيور.