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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| شركة أمريكية شهيرة تتعرض للاختراق وسرقة بيانات 37 مليون مستخدم.. 3 علامات تدل على أن هناك من يتجسس على هاتفك

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بمبلغ خيالي.. هاكر يبيع أرقام هواتف 500 مليون مستخدم لـ واتساب

 

ادعى أحد قراصنة الإنترنت، أنه يمتلك حوالي 500 مليون رقم هاتف خاصة بحسابات واتساب WhatsApp، وقد تم طرح قاعدة البيانات للبيع على الويب المظلم.

 

خلي بالك انت متهكر.. 3 علامات تخبرك بالمتجسس عليك عبر الهاتف

 

كشف خبراء الأمن السيبراني، عن العلامات الدالة على أن المتسللين يستخدمون كاميرا الويب أو كاميرا الهاتف الذكي للتجسس عليك.

 

سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra في الكويت

 

سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra، أفضل هواتف سامسونج للفئة الرائدة والذي يأتي كبديلا لهواتف جلاكسي نوت، حيث يتميز جلاكسي اس 22 الترا بدعما للعمل مع القلم الالكتروني لأولئك الذين يفضلون استخدام القلم مع الأجهزة المحمولة، فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن هذا الهاتف، سنوضح لك خلال السطور التالية سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra في الكويت.

 

شركة اتصالات أميركية شهيرة تؤكد سرقة بيانات 37 مليون عميل.. تفاصيل

 

أكدت شركة تى موبايل T-mobile، المالكة لثالث أكبر شبكة للاتصالات اللاسلكية فى الولايات المتحدة، أن خوادمها تعرضت لعملية خرق، كشفت عن البيانات الشخصية لـ 37 مليون حساب مدفوع ومسبق الدفع من حسابات عملائها.

 

يتخطى 35 ألف جنيه.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S23 Ultra

 

مع اقتراب حدث الكشف الكبير عن سلسلة سامسونج المنتظرة Galaxy S23، في الأول من فبراير المقبل، فإن المزيد من التفاصيل حول أجهزة Galaxy القادمة تتسرب كل يوم حتي موعد الإعلان الرسمي عنها.

 

أقوى شاشة في موبايل.. سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR X9a

 

سعر ومواصفات هاتف HONOR X9a.. أحدث هواتف هونر الصينية بالأسواق، والذي يتميز بتصميم أنيق ومواصفت قوية مع وجود بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع، بالإضافة إلى ذلك يتميز الهاتف بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وخلال السطور التالية سنستعرض إليك سعر ومواصفات هاتف HONOR X9a.

 

بمواصفات فائقة.. الإعلان عن تحفة تكنو الجديدة Spark Go 2023

 

أعلنت شركة تكنو Tecno، عن أحدث إصداراتها من سلسلة Spark Go منخفضة التكلفة، والذي يتميز بتصميم جذاب وشاشة عالية الدقة.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا هواتف سامسونج واتساب سامسونج التكنولوجيا

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