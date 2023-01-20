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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يتخطى 35 ألف جنيه.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج المنتظر Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra
Galaxy S23 Ultra

مع اقتراب حدث الكشف الكبير عن سلسلة سامسونج المنتظرة Galaxy S23، في الأول من فبراير المقبل، فإن المزيد من التفاصيل حول أجهزة Galaxy القادمة تتسرب كل يوم حتي موعد الإعلان الرسمي عنها.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، بعد تسريب أسعار سلسلة Galaxy S23 في أستراليا، يظهر منشور جديد تم نشره على موقع Reddit، يكشف أسعار هواتف سامسونج المرتقبة في الولايات المتحدة.

 

قبل إطلاقها بأيام.. تسريب سعر ومواصفات سلسلة سامسونج Galaxy S23

سعر ومواصفات جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra في الكويت

 


سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra


وفقا لتقرير جديد، استنادا إلى معلومات التسعير الخاصة بهواتف سامسونج جالكسي أس 23 في أستراليا والولايات المتحدة، ستكون هواتف Samsung الرئيسية لهذا العام أكثر تكلفة من العام الماضي.

سلسلة Galaxy S23

وتشير التسريبات إلى أن هاتف هاتف سامسونج Galaxy S23 Ultra، سيتوفر للبيع في الولايات المتحدة مقابل سعر يبدأ من 1199 دولار (أي ما يعادل 35700 جنيه مصري)، مقارنة بسعر إصدار العام الماضي Galaxy S22 Ultra، الذي أعلنت عنه سامسونج مقابل سعر 650 دولار (أي ما يعادل 19400 جنيه مصري).

Galaxy S23 Ultra

وتبعا للمعلومات المتوفرة، سيعمل هاتف Galaxy S23 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت.

Galaxy S23 Ultra

وسيتميز هاتف Galaxy S23 Ultra، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.8 بوصة، بدقة تبلغ 3088×1440 بكسل، مع دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودعم تقنية HDR10+، وستكون محمية بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

Galaxy S23 Ultra

وسيأتي هاتف Galaxy S22 Ultra، بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مع كاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا تليغرافية بدقة 10 ميجابكسل.

Galaxy S23 Ultra

وسيحتوى هاتف Galaxy S23 Ultra، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع باستطاعة 45 وات، وسيعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 5.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13.

Galaxy S23 Ultra
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