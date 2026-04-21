واحد من العيلة.. أميرة سيد مكاوي تكشف كواليس علاقة والدها بأم كلثوم

أكدت أميرة سيد مكاوي، أن هناك علاقة قوية جمعت والدها، الملحن سيد مكاوي، بكوكب الشرق أم كلثوم، مشيرة إلى أنه كان من أقرب المقربين لها، حتى أنه كان الوحيد المسموح له بزيارتها في أيامها الأخيرة.

وقالت أميرة سيد مكاوي، خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، أن بداية التعارف جاءت بعد إعجاب أم كلثوم بأعماله، قبل أن تتوطد العلاقة بينهما فنيًا من خلال تعاونات مثل أغنية أنساك، ولاحقًا يا مسهرني التي لحنها لها.

وأضافت أن العلاقة لم تكن فنية فقط، بل إنسانية أيضًا، حيث كانت أم كلثوم تتدخل أحيانًا لحل الخلافات بين والديها، واعتبرت سيد مكاوي فردًا من عائلتها، لما لمسته فيه من روح قريبة من زكريا أحمد.

كما أشارت إلى أنه لم يتعاون مع عبد الحليم حافظ، لامتلاكه فريقه الفني الخاص، مؤكدة في الوقت نفسه مدى قربها من والدها وعلاقته المميزة بالموسيقى وآلة العود، والتي لا تزال تحمل لها ذكريات مؤثرة حتى اليوم.