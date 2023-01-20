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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل إطلاقها بأيام.. تسريب سعر ومواصفات سلسلة سامسونج Galaxy S23

سلسلة سامسونج Galaxy
سلسلة سامسونج Galaxy S23

سيتم إطلاق سلسلة سامسونج Galaxy S23 في 1 فبراير المقبل، وهو على بعد أيام قليلة فقط، ولكن، تم تسريب المواصفات الكاملة وسعر الهواتف الرائدة عبر الإنترنت قبل الإعلان الرسمى عنهم.

ويشير التسريب الأخير إلى أن الهواتف الرئيسية القادمة من سامسونج، ستجلب تجربة كاميرا أفضل، ووحدة بطارية أكبر، ومجموعة شرائح جديدة من كوالكوم، مقارنة بإصدارات العام الماضي Galaxy S22.

 

 

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المواصفات الكاملة لسلسة Galaxy S23 من سامسونج


سيتشارك هاتفي سامسونج Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus، في نفس المواصفات تقريبا، حيث سيأتي كلا الجهازين بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.1 للإصدار الأساسي، وبقياس 6.6 للإصدار البلس، وتقدم شاشات كلا الهاتفين دقة تبلغ 2340×1080 بكسل، مع دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودعم تقنية HDR10+، وستكون محمية بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

Galaxy S23

وسيأتي كلا الهاتفين بتصميم دائرى الحواف، مع ثقب مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل، وسيأتي هاتف Galaxy S23 Plus بوزن أثقل قليلا، حيث يبلغ وزن الهاتف 195 جراما، مقارنة بطراز Galaxy S23، الذي يأتي بوزن يبلغ 167 جراما.

وسيقدم هاتفي سامسونج Galaxy S23 و Galaxy S23 Plus، كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميجابكسل، متصلة فائقة الاتساع بزاوية 120 درجة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا بدقة 10 ميجابكسل لتصوير بيانات العمق.

وسيعمل كلا هاتفي سامسونج بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen2، المطور بتقنية 4 نانومتر، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وبالنسبة لسعة التخزين الداخلية سيأتي هاتف Galaxy S23 Plus، مقترنا بسعة تخزين تبلغ 256 أو 512 جيجابايت، في حين سيأتي هاتف Galaxy S23، مقترنا بسعتي 128 لأو 256 جيجابايت.

Galaxy S23 Plus

وسيحزم طراز Galaxy S23، بطارية بسعة 3900 مللي أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 35 وات، وسيتميز هاتف Galaxy S23 Plus، ببطارية بسعة 4700 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 45 وات.

ومن المقرر أن تطلق سامسونج هاتف Galaxy S23، في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل سعر يبدأ من 799 دولار (أي ما يعادل 23800 جنيه مصري)، وسيبدأ سعر هاتف Galaxy S23 Plus من 999 دولار (أي ما يعادل 29800 جنيه مصري).

سعر ومواصفات سامسونج Galaxy S23 Ultra

سيتميز هاتف Galaxy S22 Ultra، بتصميم مسطح الشكل، يحتوي الجزء الخلفي منه على 5 عدسات، الكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مع كاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا تليغرافية بدقة 10 ميجابكسل.

سيأتي هاتف سامسونج الرائد Galaxy S23 Ultra، مزود بدعما للعمل مع القلم الإلكتروني S Pen، وسيتميز بإطار معدني ولوحة خلفية مصنوعة من الزجاج محمية بطبقة من زجاج Corning.

وسيعمل هاتف Galaxy S23 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2، مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 بسعة 512 جيجابايت.

وسيأتي هاتف Galaxy S23 Ultra، بشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بقياس 6.8 بوصة، بدقة تبلغ 3088×1440 بكسل، مع دعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ودعم تقنية HDR10+، وستكون محمية بطبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Gorilla Glass Victus 2.

وزودت سامسونج هاتف Galaxy S23 Ultra، بواجهة المستخدم One UI 5.1، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 13، وسيحزم بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السريع باستطاعة 45 وات.

وسيتوفر هاتف Galaxy S23 Ultra، للبيع في الولايات المتحدة مقابل سعر يبدأ من 1199 دولار (أي ما يعادل 35700 جنيه مصري).

Galaxy S23 Ultra
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