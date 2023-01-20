بمواصفات فائقة.. الإعلان عن تحفة تكنو الجديدة Spark Go 2023

أعلنت شركة تكنو Tecno، عن أحدث إصداراتها من سلسلة Spark Go منخفضة التكلفة، والذي يتميز بتصميم جذاب وشاشة عالية الدقة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف تكنو Spark Go 2023، بشاشة نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، بدقة HD + ، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

مواصفات هاتف تكنو Spark Go 2023

يعمل هاتف تكنو Spark Go 2023، بواسطة معالج من نوع Helio A22، والمطور من قبل شركة ميدياتيك التايوانية بدقة تصنيع 12 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 أو 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 أو 64 جيجا بايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

Tecno Spark Go 2023

ويتميز الجزء الخلفي من هاتف تكنو Spark Go 2023، بجزيرة كاميرا كبيرة، تضم الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجا بيكسل، ومستشعر عمق 2 ميجا بيكسل، إلى جانب مكان مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بيكسل لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو.

Tecno Spark Go 2023

ويحزم هاتف تكنو Spark Go 2023، بطارية عملاقة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقوة 10 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم HiOS 12، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12.

Tecno Spark Go 2023

وتشمل الميزات المتبقية بهاتف تكنو Spark Go 2023، قارئي ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على ظهر الجهاز، منفذ شحن من نوع USB-C، وراديو FM، وتقنية الاتصال Wi-Fi 802.11 b/g/n.

Tecno Spark Go 2023

ويأتي هاتف Tecno Spark Go 2023 بألوان Endless Black و Nebula Purple و Uyuni Blue، ولم تكشف تكنو عن تفاصيل الأسعار والتوافر.