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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تابلت في جيبك.. تكنو تعرض مفهوم ثورى للهواتف القابلة للطي|فيديو

Techno Phantom Vision
Techno Phantom Vision V

رغم  كونها علامة تجارية غير معروفة لمعظم الناس، إلا أن شركة تكنو Tecno، إلا أن أثبتت أنها واحدة من أكثر العلامات التجارية الواعدة في السنوات الأخيرة، من خلال تقديم منتجات رائدة أكثر تطورا.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، عرضت شركة تكنو مفهوم جديد للهواتف لقابلة للطي، يتميز بشاشة منزلقة قابلة للطي، يطلق عليه اسم Tecno Phantom Vision V، وهو هاتف ذكي ليس مزودا بشاشة قابلة للطي فحسب، بل إنه أيضا قابل للطي وقابل للتمديد.

 

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تكنو تغير مفهوم الهواتف القابلة للطي بـPhantom Vision V


ويهدف الجهاز الذي يحمل اسم Phantom Vision V، إلى تغيير نمط التقليدي للأجهزة اللوحية المحمولة وجعلها سهلة الحمل، بحيث يمكن طيها إلى حجم الهاتف الذكي العادي ووضعها في جيبك.

Tecno Phantom Vision V

ويظهر تصميم هاتف تكنو الجديد Phantom Vision V، كأي هاتف قابل للطي عند الإغلاق أو طيه، حيث يحتوي على شاشة عرض قابلة للطي تقليدية، مع شاشة خارجية وشاشة داخلية، إذ زوت تكنو هاتفها الجديد، بشاشة خارجية ثانية أسفل إعدادات الكاميرا الثلاثية، وهي مفيدة كشاشة تعمل دائما لعرض الوقت والإشعارات والتذكيرات على ظهر الجهاز، والتي تسميها غطاء خلفي من الجانب العكسي.

وعند فتح شاشة Phantom Vision V المطوية، تكشف عن شاشة داخلية أكبر على غرار هاتف Galaxy Z Fold 4 القابل للطي من سامسونج، وهاتف شاومي Xiaomi Mix Fold2، وهاتف فيفو vivo X Fold +.

وبمجرد فتحه، يمكن لمفهوم تكنو Techno Phantom Vision V أيضا،  يصبح الهاتف الذكي قادرًا على التمدد أفقيًا بشكل أكبر، وتوسيع عرضه الداخلي عن طريق فتح شاشة كبيرة على غرار الجهاز اللوحي بقياس 10.1 بوصة كاملة.

وتتكون شاشة هاتف تكنو المرنة من 11 طبقة وظيفية، لتحسين مرونة وقوة الهاتف القابل للطي، ويتميز هاتف Phantom Vision V، بغلاف مصنوع من التيتانيوم المستخدم في صناعة الطائرات لذا فهو شديد التحمل أيضا.

Techno Phantom Vision V

ومثل جميع المفاهيم الأخرى، لم تكشف شركة تكنو عما إذا كانت ستجعل هذا المفهوم منتجا نهائيا أم لاء، فمن المحتمل جدا ألا تقوم بإنتاج هاتف Phantom Vision V وتسويقه ولكنه سيظل اختبارا لقوة العلامة التجارية التي تريد ترسيخ نفسها كمرجع لتقنية الهاتف المحمول.

الجدير بالذكر ان شركة تكنو استطاعت بالفعل، أثبات قدرتها على إنتاج هواتف ذكية متطورة مثل هاتف Tecno Phantom X2، وهو الأول في العالم بكاميرا قابلة للسحب، بالإضافة إلى جهاز Tecno Camon 19 Pro Mondrian، وهو الأول في العالم بهيكل متعدد الألوان.

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