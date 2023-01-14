بإمكانيات جبارة.. موبايل جديد من تكنو يقهر هواتف سامسونج وشاومي

أكدت شركة تكنو Tecno، على فتح باب الحجز المسبق لهاتفها الايقوني Phantom X2 Pro، والذي من المقرر إطلاقه في الهند في وقت لاحق من هذا الشهر، وستبدأ الطلبات المسبقة لحجز الهاتف في 17 يناير الجاري.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقدم شركة تكنو العديد من العروض الحصرية إلى جانب إطلاق هاتف Phantom X2 Pro، للبيع بشكل رسمي، حيث ستمنح الشركة أول 50 عميلا يشترون الهاتف، فرصة للحصول على ترقية مجانية إلى هاتفها القادم Phantom X3 بمجرد إطلاقه، كما تشمل العروض خصما بقيمة 2000 روبية هندية لمرة واحدة أثناء الترويج للإطلاق، وعلبة هدايا مجانية لأول 600 عميل، وغيرها المزيد.



مواصفات تكنو Phantom X2 Pro



يتميز هاتف تكنو Phantom X2 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية متطورة مع عدسة قابلة للسحب، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر كبير مقاس 1 / 1.3 بوصة مع وحدات بكسل أصلية 1.2 ميكرومتر، متصلة بعدسة تليفوتوغرافي بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة 65 مللميتر يكفي لاستخدامها كعدسة تقريب مع تكبير 2.5 مرة، بالإضافة إلى عدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل.

Phantom X2 Pro

ينطلق هاتف تكنو Phantom X2 Pro، مع شاشة كبيرة الحجم عالية الدقة من نوع Super AMOLED، يبلغ قياسها 6.8 بوصة، بجودة عرض FHD +، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، تتميز الشاشة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

ويعمل هاتف تكنو Phantom X2 Pro، بواسطة معالج شركة ميدياتك الرائد Dimensity 9000، والمطور بمعارية 4 نانومتر، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة إلى سعة 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية المدمجة من نوع UFS 3.1.

ويحتوي هاتف تكنو Phantom X2 Pro، على بطارية كبيرة بقوة 5160 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، والتي يمكنها شحن البطارية من 0 إلى 54% في غصون 20 دقيقة، ومن 0 إلى 100% في غصون 60 دقيقة، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم HIOS 12، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12.

ويتوفر هاتف تكنو Phantom X2 Pro، في لونين هما الرمادى والبرتقالي، ويباع الهاتف مقابل سعر يبدأ من 930 دولار (أي ما يعادل 22900 جنيه مصري).

