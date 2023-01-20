ضبط 46 مخبزا مخالفا فى حملة تموينية بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية عدة حملات رقابية على المخابز ومدى التزام أصحاب المخابز بالأوزان والمواصفات القانونية لضمان وصول الدعم لمستحقيه تحت إشراف محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

وتشكلت الحملة الأولى برئاسة سامى ابراهيم وعضوية ايمن الحنفى من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط ١٦ مخبز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ٧ : ١٩ جرام وضبط ٩ مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.



وتم ضبط ٤ مخابز للتصرف فى إجمالى ٢٥١ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بما يعادل ١٢.٥٥ طن.

وتشكلت الحملة الثانية برئاسة ايهاب رجب وعضوية ومصطفى عوض من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية وأسفرت عن ضبط ٤ مخابز للتصرف فى إجمالى ١٠٢ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة ٥٠ كيلو جرام بما يعادل ٥.١ طن.



وتم ضبط ٥ مخابز للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من ٨ : ١٦ جرام.

كما تم ضبط ٥ مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وضبط ٣ مخابز للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى ومخبز لعدم وجود قائمة بيانات.

IMG-20230120-WA0008

IMG-20230120-WA0007