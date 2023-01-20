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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار مرسي علم يستقبل 58 رحلة من 10 دول أوروبية

وزير السياحة
وزير السياحة

يستقبل مطار مرسي علم الدولي 58 رحلة طيران قادمة من مطارات 10 دول أوروبية تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات الأجنبية على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك، بدءا من غدا السبت وحتى نهاية الأسبوع حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسي علم الدولي.

أشار مصدر ملاحي بمطار مرسي علم الدولي إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 58 رحلة طيران بدء من غدا السبت ولمدة اسبوع قادمة من مطارات 10 دول أوروبية هي ألمانيا وايطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وفرنسا ولوكسمبرج وبلجيكا والمجر وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات صحفية استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسي علم لإستقبال أكثر من 10 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على رأسهم ألمانيا وبولندا والتشكيك وايطاليا الأكثر وصولا إلى مرسى علم.

 

وقال إن فنادق ومنتجعات مرسي علم أطلقت دعوة لسياح أوروبا لقضاء شتاء دافي على شواطئ مرسي علم حيث الطقس المعتدل والشمس الساطعة والأجواء الدافئة في ظل درجات الحرارة الباردة في عدد من المدن الأوربية والتي تصل إلى حد الجليد وارتفاع تكلفة التدفئة في أوروبا.

 

 

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