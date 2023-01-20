عبوة كاتشاب تنقذ حياة رجل تاه في البحر 24 يوما بالدومينيكان.. فيديو

نجا رجل أربعيني من الموت في رحلة بحرية على مركب شراعي بعد 24 يوما بسبب تناول الكاتشاب فقط قبل أن ينقذه رجال الأمن في جزر الدومينيكان بالبحر الكاريبي.





وتحدث إلفيس فرانسوا، البالغ من العمر 47 عاماً، في فيديو نشرته البحرية الكولومبية: «لم يكن لدي طعام.

لم يكن هناك سوى زجاجة كاتشاب على القارب، ومسحوق الثوم، ومكعبات المرق؛ لذا قمت بخلطها ببعض الماء لأتمكن من البقاء على قيد الحياة لمدة 24 يوماً في البحر».



وقال مسؤولون في البحرية لوكالة «أسوشيتد برس» إنه جمع مياه الأمطار بقطعة قماش لشربها ومساعدته على النجاة .



ونحت فرانسوا كلمة «مساعدة» على القارب على أمل أن تراه طائرة عابرة ومن ثم تقوم بإنقاذه. وبالفعل تم العثور عليه في النهاية على بعد 120 ميلاً بحرياً شمال غربي بويرتو بوليفار.

Desde el aire se estableció la ubicación del velero en emergencia que tenía la palabra “HELP” (Ayuda) grabada sobre su casco.



Se dio aviso a las unidades en tierra y mar, donde el buque mercante CMA CGM VOLTARIO se unió a la labor de rescate.#ProtegemosLaVida ⚓ pic.twitter.com/DSGZU6fdeK — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) January 18, 2023





وأوضح فرانسوا أنه خلال الوقت الذي كان فيه تائهاً في البحر، رأى سفناً أخرى، لكنه لم ينجح في لفت انتباهها، حتى أنه أشعل ناراً في القارب في محاولة لجذب انتباه سفينة أخرى.



وفي مرحلة ما، بدأت السفينة في امتصاص المياه، واضطر فرانسوا إلى محاولة منعها من الغرق.



وقرب نهاية مغامرته، تمكن الرجل من جذب انتباه طائرة عبر استخدام مرآة.



وقال: «في الأيام الأخيرة، رأيت طائرة. كانت لديَّ مرآة كنت أعطي بعض الإشارات».



وأشار فرانسوا إلى أنه وضع المرآة بزاوية لالتقاط أشعة الشمس وعكسها باتجاه الطائرة.



تابع: «لقد مرّت الطائرة فوق القارب مرتين، وأدركت أنهم رأوني... أنا ممتن لكوني على قيد الحياة اليوم بسببهم».





وأبلغ طاقم الطائرة السلطات البحرية التي انطلقت بعد ذلك لإنقاذ فرانسوا بمساعدة سفينة تجارية.



وحسب وكالة «أسوشيتيد برس»، فقد سرد الوقت الذي قضاه بمفرده في البحر عبر الفيديو.



