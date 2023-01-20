عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1500 حالة في قافلة طبية مجانية لحزب الشعب الجمهوري بالفيوم

أثناء عمل القافلة
أثناء عمل القافلة الطبية لحزب الشعب الجمهورى

نظم حزب الشعب الجمهوري ،اليوم الجمعة ، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية بقرية نقاليفة بمحافظة الفيوم، في تخصصات (الرمد- العظام- النساء- الأطفال- الباطنة - قلب واوعيه دمويه -رمد -جراحة عامة .


وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن والتواصل مع الشارع والمواطنين

وجاءت القافلة الطبية، تحت رعاية الاستاذ مراد العمدة أمين الحزب بمحافظة الفيوم ،والنائبة منة الله عبد التواب عضو مجلس النواب عن الحزب  والدكتور سيد عبد التواب عضو هيئة مكتب المحافظة وتنظيم الدكتورة دينا الحادقه أمينة المرأة بالحزب والاستاذ خليل والي أمين مساعد الشباب 

وأجرت القافلة الطبية، الكشف المجاني وعمل تحاليل وقياس السكر ووظائف الكلى لعدد 1500 حالة.

كما أجرت القافلة، قياس سكر وضغط وفحص ذاتي للسيدات و تحليل وظائف كلى للسيدات

من جانبه قال مراد العمدة أمين الحزب بالمحافظة ، إن الحزب مستمر في تنظيم المبادرات المجتمعية، لاسيما مجال الصحة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم المواطنين من أجل حياة كريمة.

وأضاف أن القافلة الطبية الكبرى، التي نظمها الحزب، في محافظة الفيوم لاقت قبولاً كبيراً من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده فى مساعدة محدودي الدخل،  وقدم الأهالي الشكر لحزب الشعب الجمهوري بعد الحصول على الأدوية وتوقيع الفحوصات والكشوفات الطبية عليهم بالمجان.

 

 

 

 

 

الفيوم اخبار الفيوم القافلة الطبية الشعب الجمهوري مراد العمده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

أخبار الرياضة.. قرار عاجل من مرتضى منصور بشأن فتوح.. نجم الزمالك يهاجم كهربا.. مفاجأة بشأن تشكيل الأهلي

بعد الزمالك.. استبعاد ناد كبير من دوري السوبر الإفريقي

بعد تصريحات حسن نصر الله عن مصر| الخارجية : عبث واستدعاء بطولات زائفة

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

استشهاد شرطى.. تفاصيل حملة الأمن العام لضبط أخطر 3 تجار مخدرات بالإسكندرية

مشكلة الدولار انتهت|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد كلمة الرئيس السيسي

ترشيحاتنا

حفلات الخميس .. مشروع فني ضخم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وأنغام

حركات لا تليق بكتاب الله .. نقابة القراء تحقق مع السلكاوي غدًا

أمي أنا بحبك ونفسي أحضنك.. القصة الكاملة لإنهاء طالب حياته في أسيوط

أمين عام الناتو: المدرعات والدبابات الجديدة قد تمكن أوكرانيا من استعادة أراضيها

بداية من 220 ألف ريال.. 5 سيارات فاخرة في السعودية| صور

التطبيق الأشهر على وشك الإغلاق.. "الشيوخ" يبحث حظر تيك توك خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابعدي عنه فورا.. 5 أنواع من الرجال لا تصلح لـ الحب

مذيعة BBC تتعرض لموقف محرج على الهواء .. ماذا فعلت؟

صور غير منتشرة جمعت بين عزيز الأحمد مع مريم كوكي.. شاهد

عبوة كاتشاب تنقذ حياة رجل تاه في البحر 24 يوما بالدومينيكان.. فيديو

فيديو

مسار عقاري .. هاني عامر يقدم برنامج اقتصادي على صدى البلد

ثروته وزوجته .. أسرار عن اليوتيوبر السعودي عزيز الأحمد وعلاقته بـ كوكي

توقعات بانخفاض الأخضر.. هل يفقد الدولار سيطرته على العالم؟.. فيديو

ظهور مميز .. سعر خيالي لفستان أحلام.. وأصالة بإطلالة سبعينية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

عبد المعطى أحمد

مصر عضواً بمحكمة استئناف الأمم المتحدة

علي الرز

فنجان قهوة مع مصطفى الكاظمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ