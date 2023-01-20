الكشف على 1500 حالة في قافلة طبية مجانية لحزب الشعب الجمهوري بالفيوم

نظم حزب الشعب الجمهوري ،اليوم الجمعة ، قافلة طبية مجانية، شاملة جميع التخصصات الطبية بقرية نقاليفة بمحافظة الفيوم، في تخصصات (الرمد- العظام- النساء- الأطفال- الباطنة - قلب واوعيه دمويه -رمد -جراحة عامة .



وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم وسائل العون للمواطن والتواصل مع الشارع والمواطنين

وجاءت القافلة الطبية، تحت رعاية الاستاذ مراد العمدة أمين الحزب بمحافظة الفيوم ،والنائبة منة الله عبد التواب عضو مجلس النواب عن الحزب والدكتور سيد عبد التواب عضو هيئة مكتب المحافظة وتنظيم الدكتورة دينا الحادقه أمينة المرأة بالحزب والاستاذ خليل والي أمين مساعد الشباب



وأجرت القافلة الطبية، الكشف المجاني وعمل تحاليل وقياس السكر ووظائف الكلى لعدد 1500 حالة.



كما أجرت القافلة، قياس سكر وضغط وفحص ذاتي للسيدات و تحليل وظائف كلى للسيدات

من جانبه قال مراد العمدة أمين الحزب بالمحافظة ، إن الحزب مستمر في تنظيم المبادرات المجتمعية، لاسيما مجال الصحة، تماشيا مع توجيهات القيادة السياسية في دعم المواطنين من أجل حياة كريمة.



وأضاف أن القافلة الطبية الكبرى، التي نظمها الحزب، في محافظة الفيوم لاقت قبولاً كبيراً من قبل المواطنين الذين أشادوا بدور الحزب وجهوده فى مساعدة محدودي الدخل، وقدم الأهالي الشكر لحزب الشعب الجمهوري بعد الحصول على الأدوية وتوقيع الفحوصات والكشوفات الطبية عليهم بالمجان.