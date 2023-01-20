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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز التسبيح باليد اليسرى بعد الصلاة..الافتاء توضح

هل يجوز التسبيح باليد
هل يجوز التسبيح باليد اليسرى بعد الصلاة..الافتاء توضح

 "هل التسبيح على اليدين بعد الصلاة وهل يكون على اليد اليمنى أم على اليدين؟

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء ، أن العلماء استحبوا التسبيح على اليد اليمنى ، ولكن هناك علماء قالوا أنه لا حرج من استخدام اليدين في التسبيح، فالأفضل أن يكون التسبيح على اليد اليمنى، ولا حرج من استخدام اليدين إن تعذر الأمر.

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حكم التسبيح على اليد اليسرى

وأشار إلى أن التسبيح على اليد اليمنى هو الأفضل وهو المستحب لورود النصوص بشأنه، أما التسبيح على اليسرى ليس حرام، فلا حرج إن سبح المسلم على يديه الاثنين معا.

وذكر أن الأفضل هو استخدام اليد اليمنى في الأعمال التعبدية وكل ما هو شريف، كالتسبيح أو الأكل أو الشرب أو مسك المصحف، فهذا هو الأفضل والأولى.

التسبيح باليد اليمنى
قال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن الأصل في التسبيح أن يكون باليد اليمنى، منوها بأن النبي الكريم كان يحب التيامن في كل شئ.

وأضاف أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، على فيسبوك، أن هذا لا يعني أنه لا يجوز التسبيح بعكس اليد اليمنى، فأمر النبي أن يعقد المسلم التسبيح ولم يحدد اليد اليمني أو اليد اليسرى، وإن كان الأولى أن يكون التسبيح باليد اليمنى وتكون اليد اليسرى للنظافة والاستنجاء وما شابه.

وأوضح الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى ومدير ادارة الفروع الفقهية بدار الافتاء  ان امر الذكر على السعة فالله تعالى يقول "واذكروا الله كثيراً لعلكم "وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" (45) الانفال

ويقول "إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ" 45  العنكبوت

ولفت الى أن الايات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة تدل على استحباب الذكر لانه عبادة فضيلة حتى انه ورد عن النبى صل الله عليه وسلم  قال " أَلَا أُنَبِّئُكم بِخَيْرِ أعمالِكُم ، وأَزْكاها عِندَ مَلِيكِكُم ، وأَرفعِها في دَرَجاتِكُم ، وخيرٌ لكم من إِنْفاقِ الذَّهَب والوَرِقِ ، وخيرٌ لكم من أن تَلْقَوا عَدُوَّكم ، فتَضْرِبوا أعناقَهُم ، ويَضْرِبوا أعْناقكُم ؟ ! ، قالوا : بَلَى ، قال : ذِكْرُ اللهِ"

متابعاً فذكر الله تعالى خير الاعمال وارفعها فى الدرجات وخير من انفاق الذهب والفضة وخير من الجهاد فى سبيل الله

وقال مدير الفروع الفقهية بدار الافتاء الذكر ينشئ علاقة مع الله والاذكار لها اوقات محددة كأذكار الصباح والمساء واذكار النوم والاستيفاظ من النوم واذكار البدء فى الطعام واذكار الانتهاء من الطعام واذكر بدء الشراب والانتهاء منه واذكار دخول السوق حتى ان العلاقة الزوجية لها اذكار فى بدايته والاذكار تشمل سائر الانشطة فى الحياة وهذه الاذكار محددة

وواوضح ان هناك اذكار مطلقة كسبحان الله _والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم واستغفر الله العلى العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل واللهم صل على سيدنا محمد وتوكلت على الله مبيناً ان تلك الكلمات يطلق عليها العلماء العشر الطيبة وقد فسر العلماء بها قول المولى عز وجل "الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا" (46) قالوا ان تلك الكلمات العشر هى الباقيات الصالحات

واردف امين الفتوى ان من فضل الذكر ما بينه حديث  النبى صل الله عليه وسلم انه قال لا يندم اهل الجنة على شئ إلَّا على ساعَةٍ مرَّت بِهِم لم يذكُروا اللَّهَ عزَّ وجلَّ فيها  "

فالاذكار مستحبة على العموم  ولكن لايجوز ان يلزم انسان اخر بأذكار معينة او يتوعده ان لم بذكر ما املى عليه او ارسل اليه على مواقع التواصل الاجتماعى 
 

التسبيح على اليدين بعد الصلاة حكم التسبيح على اليد اليسرى التسبيح باليد اليمنى الأزهر

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