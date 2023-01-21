أخبار التعليم| حزلقوم وسراج بيه| الفن قاسم مشترك في امتحانات ألسن عين شمس 6 أسئلة أثارت الجدل.. أمي أنا بحبك ونفسي أحضنك.. القصة الكاملة لإنهاء طالب حياته في أسيوط

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تمريض القاهرة: بدء امتحانات التمهيدي للدفعة الثامنة غدا

أعلنت الدكتورة عبير سعد غلول عميدة كلية التمريض جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول التمهيدى للدفعة الثامنة العام الجامعى ٢٢٢-٢٠٢٣.

لـ طلاب جامعة القاهرة .. تعرف على موعد أداء التربية العسكرية

تساءل عدد كبير من طلاب جامعة القاهرة ، عن موعد أداء التربية العسكرية للطلاب الذكور والتي تعتبر شرطا للحصول على الشهادة النهائية بعد سنوات التخرج.

انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني غدا .. تفاصيل التقديم

ينطلق غدا السبت تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية ، بعد أن وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من يوم السبت الموافق 21/1/2023 على أن ينتهي التقدم يوم الخميس الموافق 9/2/2023.

الإثنين.. ترقبوا مشهدًا فلكيًّا ثلاثيًّا بديعًا في سماء مصر

تشهد سماء مصر يوم الإثنين المقبل، ظاهرة فلكية، جديدة خلابة حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في مشهد فلكي رائع لهذه الكواكب، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك ومراقبة النجوم والمهتمين بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها حيث تعد فرصة مثالية للتصوير.

تطهير وتعقيم 334 لجنة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ.. صور

شهدت 334 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ بالمدن والقرى، أعمال تعقيم وتطهير، استعدادا لاستقبال 63 ألف و260 طالبا وطالبة لأداء امتحان الشهادة الإعدادية، صباح الغد السبت، في أول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

حزلقوم وسراج بيه | الفن قاسم مشترك في امتحانات ألسن عين شمس

دائما ما تثير كلية ألسن عين شمس الجدال علي منصات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا بسبب الأسئلة التي تأتي بها في الامتحانات ويبدأ رواد المواقع في تداولها حيث تكون مشاهد في أفلام او أغان او فقرة في أحد البرامج الإخبارية ويطلب واضع الامتحان من الطلاب تحويل النص إلي اللغة الإنجليزية.

أمي أنا بحبك ونفسي أحضنك.. القصة الكاملة لإنهاء طالب حياته في أسيوط

" أمي أنا بحبك وكان نفسي أحضنك قبل ما امشي " رسالة دونها طالب بكلية الحقوق بجامعة أسيوط على صفحته على موقع التواصل الفيس بوك قبل إقدامه على التخلص من حياته بتناول أقراص الغلال " السوس " تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي وسط حالة من الحزن.

جامعة حلوان الأهلية تعلن عن منحة لطلاب مدارس ستيم STEM|تعرف على الشروط

أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن تخصيص منحة واحدة، للطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيمSTEM دفعة 2022، بكلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، وفقآ للشروط والضوابط التي أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

البحث العلمي تعلن المحافظة الفائزة بعاصمة الابتكار في معرض القاهرة الدولي السابع

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم أن عاصمة الابتكار هذا العام ستعلن في معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023، والذي سيعُقد في فبراير 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويأتي رصد عاصمة الابتكار كل عام في إطار سعى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا