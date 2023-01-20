سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن أبرز تصريحات مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ومنها اتهام سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي بالسحر لوقف انتصارات الفريق الأبيض.

كما زف مرتضى منصور بشرى سارة لجماهير الفريق بشأن استاد النادي في ٦ أكتوبر.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن النادي تسلم خلال الأيام الماضية الأرض التي يقام عليها الاستاد على مساحة ١٢٩ فدانا.

وقال مرتضى منصور، إن الشركة المسئولة عن بناء فرع الزمالك في ٦ اكتوبر ستكون المسئولة عن الاستاد، الذي سيكون على طراز عالمي مثل استادات إنجلترا ويكون مجهز بالكامل وفيه فندق ومستشفى خاص ومطاعم عالمية.

وأضاف أن العمل في تشييد الاستاد يبدأ خلال أيام، وفي خلال عام سيكون هناك جزء كبير من الاستاد تم بناؤه، وسيكون مصدر فخر لجماهير الزمالك في العالم، وسيسع لـ ٤٥ ألف مشجع.