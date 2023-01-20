تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن نجاح أول عملية لتغير قوس الشريان الأورطي، حيث نجح الفريق الطبي المصري بالتعاون مع الفريق الطبي الإنجليزي في إجراء جراحة معقدة وناجحة لتغيير قوس الشريان الأورطي، وتركيب دعامة في الشريان الأورطي النازل لمريض يبلغ من العمر ٤٤ عاما.

واستمرت الجراحة الناجحة التي تعد الأولى التي تتم بمستشفيات جامعة عين شمس لمدة ١٢ ساعة داخل غرفة العمليات .





ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية وإشراف الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية.

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https://youtu.be/p7qtv-fRFnM



وأجرى الجانبان اجتماعاً ختامياً موسعاً ضم أعضاء الفريقين لتقييم نتائج التعاون في مثل هذه الجراحات ومناقشة الخطوات المستقبلية وذلك ضمن برنامج الزيارة الثالثة للفريق الطبي الإنجليزي من مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد لأكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين مستشفى أمراض وجراحات القلب بجامعة عين شمس، ومستشفى رويال برومبتون الإنجليزية.

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