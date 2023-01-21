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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: إلزام المحال بوضع صندوق قمامة للحفاظ على الوجهة السياحية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الجولة بشوارع مرسى مطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  على إزالة جميع الاشغالات والتعديات على الأرصفة بجميع شوارع مدينة مرسي مطروح حفاظا على الوجهة السياحية للمحافظة .

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وأضاف على ضرورة إزالة الاشغالات  بشارع إسكندرية والثانوية وجميع شوارع وسط المدينة.

مدينة مرسى مطروح

كما وجه مجلس مدينة مرسى مطروح وشرطة المرافق وإدارة مرور مطروح بعمل خطوط اشارات على الأرصفة وتحديد مسار للمشاه  كحق لعبور المواطنين حفاظا على سلامتهم، ومنع تعدي اصحاب المحلات عليها وعمل محضر لأى تجاوزات.

 كما وجه  بقيام كل صاحب كل  محل بتوفير صندوق لتجميع القمامة أمام محله للحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى للمدينة.

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