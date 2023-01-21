بركات يدعم مبادرة لا للتعصب ويناشد الجماهير بالتشجيع المثالي

دعم الإعلامي محمد بركات مبادرة (لا للتعصب) قبل ساعات من مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من دعم مبادرة لا للتعصب خاصة قبل انطلاق مباراة القمة، على الجماهير الحاضرة أن تلتزم بقواعد التشجيع المثالية بعيدا عن التعصب والسباب".

التشجيع حول العالم

أضاف: "صوت الجمهور المثالي في التشجيع في العالم كله يكون مصدر المتعة للمشاهد، لكن عندما يخرج البعض عن النص تجد أن صوت الجمهور تم قطعه، وهذا يُفسد المتعة".

واختتم حديثه قائلا: "علاقات النجوم ببعضها البعض دائما قوية ومُترابطة، لذلك مبادرة لا للتعصب مهمة جدا في هذا التوقيت".