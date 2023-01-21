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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بركات يدعم مبادرة لا للتعصب ويناشد الجماهير بالتشجيع المثالي

صدى البلد

دعم الإعلامي محمد بركات مبادرة (لا للتعصب) قبل ساعات من مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز هذا الموسم. 

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من دعم مبادرة لا للتعصب خاصة قبل انطلاق مباراة القمة، على الجماهير الحاضرة أن تلتزم بقواعد التشجيع المثالية بعيدا عن التعصب والسباب".

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 أضاف: "صوت الجمهور المثالي في التشجيع في العالم كله يكون مصدر المتعة للمشاهد، لكن عندما يخرج البعض عن النص تجد أن صوت الجمهور تم قطعه، وهذا يُفسد المتعة".

واختتم حديثه قائلا: "علاقات النجوم ببعضها البعض دائما قوية ومُترابطة، لذلك مبادرة لا للتعصب مهمة جدا في هذا التوقيت".

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