نفد البنزين.. القصة الكاملة لاختفاء سائق فى صحراء مطروح.. فيديو

تعرض احد السائقين والتابع لاحد الشركات العاملة بمطروح للاختفاء فى صحراء مطروح اثناء استقلاله سيارة الشركة منذ امس الخميس .

تحذيرات بموقع التواصل

بدأت القصة بقيام عدد كبير من أهالي مطروح بنشر استغاثة عل موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حول اختفاء شخص داخل صحراء مطروح منذ امس الخميس .

البحث في الصحراء

قام عدد من أهالي مطروح بتشكيل مجموعات عمل للبحث عن السائق وقاموا بالحث عنه في صحراء مطروح،

العثور عليه

تمكن الاهالى من العثور على السائق المفقود، ، عند منطقة بئر النصف قرب مدينة السلوم غرب مدينة مطروح، وهو بصحة جيدة.

فيديو للعثور على الشاب

حصلت صدى البلد على فيديو يوضح لحظة العثور على الشاب التائه فى صحراء مطروح والفرحة التى ظهرت على وجهه وعلى وجوه الباحثين عنه

البنزين السبب

وكشف السائق ان نفاذ البنزين من السيارة كان السبب فى توقف السيارة فى الصحراء ولم يكن لدية اى وسيلة للاسغاثة نظرا لعدم وجود شبكات تليفونات بتلك المنطقة فاضطر للبقاء مكانه بجوار السيارة.