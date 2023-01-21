عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نفد البنزين.. القصة الكاملة لاختفاء سائق فى صحراء مطروح.. فيديو

العثور على الشاب
العثور على الشاب فى الصحراء

تعرض احد السائقين والتابع لاحد الشركات العاملة بمطروح للاختفاء فى صحراء مطروح  اثناء استقلاله سيارة الشركة منذ امس الخميس .

حريق ضخم يلتهم أحد الكافتيريات على كورنيش مطروح

الكشف على 230 مواطنا في قافلة الدعم الطبي والعلاجي برأس الحكمة في مطروح

تحذيرات بموقع التواصل 

بدأت القصة بقيام عدد كبير من أهالي مطروح  بنشر استغاثة عل موقع التواصل الاجتماعي  الفيس بوك حول اختفاء شخص داخل صحراء مطروح منذ امس الخميس  .

البحث في الصحراء

قام  عدد من أهالي مطروح بتشكيل مجموعات عمل للبحث عن السائق وقاموا بالحث عنه  في صحراء مطروح، 

العثور عليه

تمكن الاهالى من العثور على السائق المفقود، ، عند منطقة بئر النصف قرب مدينة السلوم غرب مدينة مطروح، وهو بصحة جيدة.

فيديو للعثور على الشاب 

حصلت صدى البلد على فيديو يوضح لحظة العثور على الشاب التائه فى صحراء مطروح  والفرحة التى ظهرت على وجهه وعلى وجوه الباحثين عنه

البنزين السبب 

وكشف السائق ان نفاذ البنزين من السيارة كان السبب فى توقف السيارة فى الصحراء ولم يكن لدية اى وسيلة للاسغاثة نظرا لعدم  وجود شبكات تليفونات بتلك المنطقة  فاضطر للبقاء  مكانه بجوار السيارة.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات صحراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل قمة الأهلي والزمالك.. 5 تصريحات من مرتضى منصور تهز الوسط الرياضى

رسميا .. مفاجأة مدوية بقائمة الزمالك لـمواجهة الأهلى فى القمة 125

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

سعر عيار 21 مفاجأة.. شعبة الذهب توجه رسالة هامة للمواطنين

حابب أقولكم حاجة.. طالب حقوق أسيوط يوجه رسالة لعائلته قبل إنهاء حياته

النصب على فنان مصري شهير في مشروع تاكسي | فيديو

موضوعات متعلقة

حريق ضخم يلتهم أحد الكافتيريات على كورنيش مطروح

سيوة تضع خطة لمكافحة سوسة النخيل

سرج الخيول بمطروح تبث الرعب فى قلوب الأعداء.. تفاصيل

الكشف على 230 مواطنا في قافلة الدعم الطبي والعلاجي برأس الحكمة في مطروح

مدير تعليم مطروح يشدد على منع استخدام الأجهزة الإلكترونية بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية

حملات تموينية مكثفة على المخابز بمطروح

تعليم مطروح يضع ضوابط لامتحانات الشهادة الإعدادية

تقديم خدمات بيطرية لـ 35 رأس أغنام بمطروح

ترشيحاتنا

علاج قسوة القلب وغلظته.. من أخطر الأمراض للإنسان

تحذيرات من أزمة مالية عالمية بسبب ديون أمريكا

نواب أمريكيون: بوتين يحاول تغيير خريطة أوروبا عن طريق قوة السلاح

من جثث الأقارب.. شاهد ظهور عفريت بجانب كلب أسترالي

نفد البنزين.. القصة الكاملة لاختفاء سائق فى صحراء مطروح.. فيديو

العفاريت رفعت الأسعار.. دجال يثير الجدل بزيادة تسعيرة إخراج الجن من الجسد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين صبري تعود لإرتداء خاتم الزواج من جديد بسعر 6 ملايين جنيه

مش للضعف فقط .. تناول الفياجرا يحمي الرجال من هذه الأمراض الخطيرة

عملت بنصيحة ياسمين عز.. سيدة تهدي زوجها وردة مرسومة| المثالي الخيالي

بدون بيض ولبن .. طريقة عمل كيكة هشة وطرية

فيديو

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

تفاصيل نجاح أول جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي

سحر سيد عبد الحفيظ.. 5 تصريحات من مرتضى منصور هزت الوسط الرياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ