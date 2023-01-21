إطلالة جذابة.. نجوى كرم تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت النجمة نجوى كرم متابعيها عدة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت نجوى كرم في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان بلون الأبيض، تاركة خصلات شعرها منسدل على كتفها ومعتمده علي الميك اب الهادئ الناعم الذي أبرز جمال وجهها.







الفنانة اللبنانية نجوى كرم

أحيت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، مؤخرا حفل غنائي لها في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ، ضمن جولتها الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا.

وقدمت نجوى كرم، للجمهور بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، عددا من أروع أغانيها التي تفاعل معها الجمهور،من بينها: (عم بمزح معك، البلبل ناغي لـ صباح فخري، كتير حلو) وغيرها من الأغاني.