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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد سعد: ستوديو مرواس ضخم ومبهر جدا

صدى البلد

كشف الفنان أحمد سعد، تفاصيل أغنيته الجديدة الحرام والتي يجري تصويرها باستديوهات مرواس بالسعودية.

وقال سعد خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر،:" ستوديو مرواس ضخم اوي ومبهر اوي كنت بشوف الكلام ده عالنت بس ويكفي ٢٠ بلد.

وأوضح سعد،:"  الناس هنا بتحبنا اوي وبتدعمنا اوي وبيستقبلونا بشكل اسطوري كاني في بلدي ومفيش فرق بين مصر وسعودية".

ومن جانبه قال أديب خلال برنامجه الحكاية على قناة mbc مصر:"حضرت أول أغنية تحضر من مرواس بالسعودية وهي أغنية للجميل والناجح أحمد سعد.

وأوضح:" الناس دي قاعدين مع بعض، الشاعر قاعد مع المطرب والموزع والملحن لغاية أما أحمد سعد بدأ يضع صوته على المزيكا.

وأشار إلي أن استديو مرواس مفتوح للوطن العربي،  لو حد جاي من لبنان وعايز تسجل تعالى، أو من المغرب وعايز تسجل تعالى.

 

ام بي سي مصر برنامج الحكاية الفنان أحمد سعد عمرو أديب mbc مصر

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