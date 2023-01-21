كارثة تضرب تويتر.. عدد الموظفين يهبط 80% بسبب إيلون ماسك

أفادت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية بأن نحو 80% من موظفي شركة تويتر استقالوا أو تم تسريحهم منذ استحواذ مؤسس "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك على الشركة.

وأشارت "سي إن بي سي" في تقرير لها، نقلا عن البيانات الداخلية للشركة، إلى أن عدد الكوادر الدائمين في تويتر انخفض إلى نحو 1300 شخص.

وحسب القناة، بلغ عدد المهندسين بالدوام الكامل في الشركة أقل من 550 شخصا.

وأشارت البيانات كذلك إلى أن هناك نحو 1400 موظف آخر، لا يؤدون أي مهام حاليا، لكنهم لا يزالون موظفين في الشركة ويحصلون على رواتبهم.

واعتبر أحد المهندسين المستقيلين من الشركة، أن مثل هذه الخسارة للكوادر قد تعقد ضمان عمل المنصة وإضافة خدمات جديدة لها.

ثروة إيلون ماسك تتقهقر

استمرت ثروة إيلون ماسك بالتقهقر بعد أسبوع من فقدانه موقعه كأغنى شخص في العالم، حيث انخفض صافي ثروته بمقدار 7.7 مليار دولار يوم الثلاثاء، عقب تعرض أسهم شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية لأكبر خسارة في يوم واحد منذ أكتوبر.

بلغت خسائر ماسك لعام 2022، حتى الآن، 122.6 مليار دولار، متجاوزةً المبلغ الذي ربحه في 2021 عندما ارتفعت ثروته إلى مرتبة من بين الأعلى في التاريخ. ويبلغ صافي ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" الآن 147.7 مليار دولار، وهو الأدنى منذ أكثر من عامين، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

ومن المقرر أن يصبح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" نجم الحضور أمام هيئة المحلفين في المحاكمة، التي بدأت يوم الثلاثاء بمحكمة سان فرانسيسكو الفيدرالية، بسبب تغريداته قبل 4 سنوات ونصف بشأن خطته لتحويل شركة صناعة السيارات الكهربائية إلى شركة خاصة وإلغاء إدراجها، وتأكيده: "التمويل مضمون".

يحاول محامو المساهمين أمام المحلفين إثبات كذب ماسك، وتسببه في خسائر فادحة لهم نتيجة تقلب أسعار أسهم الشركة على مدى 10 أيام قبل أن يعلن تراجعه عن الخطة. في المقابل، يعمل دفاع ماسك على دحض تلك الادعاءات.