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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

إيلون ماسك يعرض "عفش و إكسسوارات" مكاتب مقر تويتر للبيع بالمزاد.. صور

مقر تويتر الرئيسي
مقر تويتر الرئيسي

 

انتهى للتو مزاد لمئات المعروضات والإكسسوارات التي كانت تزين المقر الرئيسي لشركة  تويتر  Twitter في سان فرانسيسكو.

وفقا لتقرير "بي بي سي" بيع تمثال لشعار تويتر الشهير بـ 100 ألف دولار (أي ما يعادل 81000 جنيه إسترليني) أي ما يعادل 2984490 جنيه مصري، وهي أغلى قطعة بيعت ضمن كل المعروضات.

يأتي هذا المزاد في أعقاب طرح المالك الجديد للمنصة الاجتماعية،  إيلون ماسك ، مئات المعروضات واللوحيات الموجودة في مقر سان فرانسيسكو للبيع بالمزاد عبر الإنترنت، وذلك لتقليص نفقات الشركة بعد طرد ما يقرب من ثلثي القوة العاملة البالغ عددهم 7500 شخص، في العصفور الأزرق، وشملت عملية البيع العديد من الأعمال الفنية من ضمنها شعار  تويتر  وأثاث من المكاتب ومجموعة كاملة من معدات المطبخ باهظة الثمن. 

من معروضات المزاد

يأتي البيع في الوقت الذي يحاول فيه الملياردير تعويض التكاليف التي دفعها بعد شرائه المنصة الاجتماعية في صفقة كلفته 44 مليار دولار العام الماضي، ومن ضمن إجراءات التقشف منع بعض الامتيازات المقدمة للعاملين منها الوجبات المجانية.

تولت شركة Heritage Global Partners بيع معروضات شركة تويتر من خلال المزاد عبر الإنترنت، وتم إدارج إجمالي 631 مشتر مشارك في المزاد ثم طرحت العناصر للبيع في مزاد بتاريخ 17 يناير الساعة 7 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ ، مع إغلاق المزايدة في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ في وقت لاحق من اليوم نفسه. 

من معروضات المزاد

تشمل بعض العناصر البارزة لوجو العصفور الأزرق مضاءً بالنيون  وتم بيعه عند 22500 دولار ، وتمثال طائر يبلغ ارتفاعه ثلاثة أقدام بـ 21000 دولار، ومنحوتة زهرية على شكل @ مقابل 8000 دولار. كام قام ماسك ببيع المعدات المكتبية عبر المزاد، بما في ذلك المكاتب الدائمة ومعدات قاعة المؤتمرات.

من معروضات المزاد

وفقا لتقرير "بي بي سي"، لم تنشر "هيريتيج جلوبال بارتنرز"، النتائج النهائية للمزاد ، لكن بي بي سي جمعت عدة أسعار قبل الإغلاق مباشرة، منها طاولة غرفة اجتماعات مصنوعة من الخشب والتي بيعت بـ 10500 دولار (8.510 جنيهات إسترلينية).

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 آلة صنع القهوة إسبرسو La Marzocco Strada 3

من ضمن المعروضات آلة صنع القهوة إسبرسو La Marzocco Strada 3 ، بسعر أصلي 30000 دولار (24300) ، ولكنها بيعت في المزاد بحوالي 13500 دولار (10940 جنيهًا إسترلينيًا).

من ضمن العناصر المباعة في المزاد، كرسي Eames المصنوع من الخشب الرقائقي المصمم من هيرمان ميلر والذي عادة ما يبيع بسعر 1195 دولارًا بيع في المزاد مقابل 1400 دولار على الأقل.

إيلون ماسك تويتر Twitter سان فرانسيسكو مزاد شعار تويتر العصفور الأزرق

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