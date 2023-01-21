عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

شمس الكويتية تطل بالأسود| شاهد

شمس الكويتية
شمس الكويتية

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

ببنطلون ممزق.. ميريام فارس تستعرض أناقتها

txt

صور غير منتشرة جمعت بين عزيز الأحمد مع مريم كوكي.. شاهد

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت شورت قصيرا مع توب ذي أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معهما حزاما عريضا حول الخصر.

وانتعلت شمس الكويتية حذاءً ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، واعتمدت على البساطة.

ونالت صورة شمس الكويتية إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.

شمس الكويتية صورة شمس الكويتية إطلالات شمس الكويتية أعمال شمس الكويتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. موسيماني يصفع الأهلي ويخطف صفقة الموسم

مصر حلت مشكلة الدولار.. مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه الآن بالبنوك

مصر تسجل درجة التجمد ليلًا| الحرارة صفر والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة

نزل 520 جنيهًا... تراجع قوى في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

كارثة جديدة في الأهلي قبل القمة 125 أمام الزمالك

مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 21 | تفاصيل

من حقه أمام الفيفا.. شرط وحيد يوقف عقوبة كهربا في غرامة الزمالك

تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ اسعاد يونس

موضوعات متعلقة

ببنطلون ممزق.. ميريام فارس تستعرض أناقتها

ابعدي عنه فورا.. 5 أنواع من الرجال لا تصلح لـ الحب

صور غير منتشرة جمعت بين عزيز الأحمد مع مريم كوكي.. شاهد

طريقة عمل طاجن فتة سجق.. جديد وغير تقليدي

نشرة المرأة و الصحة.. 5 أبراج تصبح من الأثرياء.. ناقد موضة يحرج أصالة بسبب إطلالتها.. علامة تدل على الإصابة سرطان الأمعاء

مين أحلى؟.. ليلي وملك أحمد زاهر يثيران الجدل في لبنان| شاهد

نوع من الأعشاب يعزز خصوبة الرجال ويخفض السكر والدهون الثلاثية

ممثلة وملكة جمال.. معلومات صادمة عن رفيقة عزيز الأحمد

ترشيحاتنا

نهاية العالم .. مجلس علماء الذرة يعلن تحديث "ساعة القيامة"

جاله شد وخرج من التدريبات.. تعرف على موقف علي معلول أمام الزمالك

سجل 76.61 دولارا .. مكاسب كبيرة لخام نفط البصرة

10 مئوية في القاهرة| تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت.. فيديو

جمال الغندور: حكم مباراة القمة مميز وأدار مواجهات في كأس العالم

أسامة نبيه يوضح حقيقة رفض نجله التجديد للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شمس الكويتية تطل بالأسود| شاهد

حضور جماهيري ضخم.. 7 صور من حفل عمرو دياب في سلطنة عمان

لو فيه شخص بتكرهه.. حديقة حيوان تقدم فرصة تسمية صرصور بإسمه|إلحق العرض

عيد ميلاد بلبلة السينما.. كمال رمزي: نبيلة عبيد أستاذة تقديم المشاعر المركبة

فيديو

فى عيد ميلاده.. زيجات نجيب الريحاني.. وهذا المرض حرمه من آخر أعماله

بطريقة مجنونة.. شاهد كيف تفادى سائق محترف سيارة على ممر ضيق|شاهد

نجلاء بدر عن آراء ياسمين عز ورضوي الشربيني: مش هتعلمونا نتعامل إزاي

هددها حبيبها بفيديوهات فاضحة.. مأساة فتاة انتهت عند المأذون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

إبراهيم شعبان

معركة من أحق بنوبل؟ نجيب محفوظ أم الحكيم

منصور أبو العزم

ماذا نريد من اليابان .. العلم أم الاستثمارات ؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ