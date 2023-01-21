شمس الكويتية تطل بالأسود| شاهد

حرصت الفنانة شمس الكويتية على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت شمس الكويتية في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت شورت قصيرا مع توب ذي أكمام طويلة باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معهما حزاما عريضا حول الخصر.

وانتعلت شمس الكويتية حذاءً ذا كعب عالٍ باللون الأسود، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات، واعتمدت على البساطة.

ونالت صورة شمس الكويتية إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة وغير المبالغ فيها.