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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذ مشروع تطوير المناطق العشوائية في خمس مناطق رئيسية بمدينة العريش

أعمال تطوير ورفع
أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق في سيناء

تبدأ محافظة شمال سيناء تنفيذ مشروع تطوير المناطق العشوائية في خمس مناطق رئيسية بمدينة العريش، والممول من صندوق التنمية الحضرية، وذلك بالتنسيق مع شركات المرافق لضمان تقديم خدمة جيدة وضمان حياة كريمة للمواطن تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن المشروع ينفذ في خمس مناطق عشوائية بأحياء ومناطق الخدمات بالعاصمة العريش، والتي تشمل “منطقة عاطف السادات، وحي الصفا، ومنطقتي غرب وشمال، ومدينة العريش، وكرم أبو نجيلة”، وذلك لتحسين الخدمة بتلك المناطق لضمان تقديم حياة كريمة للمواطنين. 

 

رصف الطرق الداخلية

وأضاف أن مشروع تطوير العشوائيات يتضمن تنفيذ أعمال الرصف للطرق الداخلية وتطوير شبكة الكهرباء بتلك المناطق، بزراعة أعمدة الكهرباء، وتزويدها بكشافات الإنارة وشد الأسلاك، بالإضافة إلى خطوط المياه والصرف الصحى. 

وأكد "شوشة" أنه تم تكوين فريق عمل فني لتحديد احتياجات كل منطقة من المناطق من المرافق والخدمات واستكمال المرافق الخدمية بتلك المناطق، ومواجهة المشكلات الطارئة التي تعيق العمل  عند بدء تنفيذ أعمال التطوير. 

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العريش مشروع تطوير المناطق العشوائية

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