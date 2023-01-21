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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ينعي الدكتور أحمد الشرقاوي

الدكتور أحمد الشرقاوي
الدكتور أحمد الشرقاوي

نعى الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ الهندسة الوراثية الزراعية - بكلية الزراعة جامعة القاهرة، قائلاً:"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ". 
 

وأعرب رئيس الأكاديمية بأسمه وأسم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن خالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له وذويه وزملاءه وتلاميذه، متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

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وأضاف صقر عن الدكتور أحمد الشرقاوي: " لقد فقد مجتمع البحث العلمي في مصر والوطن العربي والعالم أحد رواد علم الهندسة الوراثية الزراعية الذي وهب حياته لخدمة البحث العلمي، وقد حصل الدكتور أحمد الشرقاوي علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية، وكان له منهج علمي متميز في مجاله".

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