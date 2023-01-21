مشروعات إنتاجية.. بحوث الصحراء يدعم المناطق الحدودية والأكثر احتياجا والمرأة المعيلة

تقوم مراكز وزارة الزراعة البحثية وقطاعاتها ومؤسساتها المختلفة بتقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين في المناطق الحدودية والاكثر احتياجا والمرأة المعلية في المحافظات المختلفة وتنفيذا لذلك يقدم مركز بحوث الصحراء العديد من الأنشطة المجانية في مجال المشروعات الإنتاجية للمواطنين في محافظات سيناء والوادي الجديد والبحر الأحمر ومطروح على النحو التالي:

أولا محافظة شمال سيناء

فى إطار برنامج حياة كريمة وتوجيهات الرئيس عبدً الفتاحً السيسيً بدراسة تغيير نمط حياة المواطنين عن طريق دمج أبناء سيناء في المجتمع وتوفير فرص عمل بديلة. وتنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمركز بحوث الصحراء بدمج أبناء سيناء فى التنمية الزراعية المستدامة وتوسيع نطاق الإستفادة المجتمعية من أنشطة الوزارة، ونشر أحدث أساليب التكنولوجيا الزراعية والعمل على تبنيها فى فترة وجيزة لتحقيق التنمية الزراعية على أرض سيناء.



صرح د عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم وضع رؤية لبرنامج بحثي تطبيقي بعنوان: "دمجً أبناء سيناء وتعزيز دورهمً فيً التنمية الزراعيةًًالمستدامة" بهدف رفع مستوى معيشة أبناء سيناء بمنطقتى الحسنة والشيخ زويد لتحسين الظروف الحياتية لأفراد المجتمع" من خلال ان تتم كافة الانشطة في اطار التشاركية بالتدريب ورفع المهارات اللازمة لاستدامة هذه المشروعات من خلال عقد 10 دورات تدريبية وورش عمل فى مجالات الانشطة الزراعية المختلفة التي تم تقديمها للمجتمع في المنطقة وهذه المجالات هى:



• وقاية النبات ومكافحة الآفات - الزراعات المحمية - النباتات الطبية والعطرية - التسميد العضوي والحيوي



• الممارسات الزراعية المثلى للزراعات القائمة (الزيتون) - الطاقة الجديدة والمتجددة - تحلية المياه - الانتاج الحيواني والداجني.



استكمالا لجهود وزارة الزراعة في تحسين الخدمات المقدمة لأبناء الحسنة تم تقديم عدد من المشروعات التنموية والتي بلغت 256 مشروعاً استفاد منها 1365 من أهالي المنطقة بإجمالي تكلفة حوالي 2.5 مليون جنيه.



وفى منطقة الشيخ زويد تمً تقديم عددً من المشروعاتً التنموية والتي بلغتً 81 مشروعا استفاد منها حوالي 421 مواطن بإجمالي تكلفة حوالي نصفً مليون

وفي سياق متصل وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوادى الجديد أكد "رئيس مركز بحوث الصحراء" أنه تم توزيع حوالي ٥٧٩ مشروعا صغيرا على سبيل الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة لأهالي محافظة الوادي الجديد، حيث استفاد منها حوالي ٢٩١٠ مستفيد من قرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة، حيث شملت تلك المشروعات بطاريات للدواجن البياض ومشتملاتها، وروؤس اغنام، وشتللت طماطم، وبونيكام، ونباتات طبية وعطرية، وتقاوي الكينوا، ومبيدات ومخصبات زراعية، وادوية وفيتامينات بيطرية، وماكينات فرم مخلفات النخيل، وماكينات جرش حبوب وعمل السيلاج.

وقال "زغلول" إنه أيضا وفي اطار مبادرة حياه كريمة وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قام مركز بحوث الصحراء بتسليم مساحة ٧٠ فدانا بمنطقة قرية ابو شروف بسيوه على الشباب مع توزيع شتلات الزيتون بواقع ٧٥ شتلة لكل فدان، وقام المركز بانشاء منظومة الري الحديث بالتنقيط من خلال حفر بئر مع عدد ٣ أحواض تبريد سعة ١٥٠م٣ لكل حوض تدار بمواتير تعمل بالطاقة الشمسية وبمحابس رئيسية ومحبس فرعى لكل ٢ فدان بحيث تصل المياه بذات طاقة الضخ إلى أبعد منطقة بالمشروع، وذلك تأكيدا لاهتمام الدولة بتمكين الشباب وتوفير مزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة.



وأضاف "زغلول" أنه وفى اطار تمكين المرأة المعيلة على بعض الانشطة الزراعية والتي تساهم في زيادة دخل الاسرة تم توزيع 2150 مشروع في مجال المشغولات اليدوية والتصنيع الغذائي وإنتاج الكمبوست والصابون و التغليف و انتاج فطر المشروم و تغليف بعض من اعشاب النباتات الطبية والعطرية بطريقه امنه وجيده لبيعها و زراعة اسطح وحدائق المنازل و الزراعة في صوب زراعية لتلافي ارتفاع درجات الحرارة وذلك في محافظات مطروح وشمال سيناء و البحر الأحمر والوادي الجديد