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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منقدرش نحرمهم .. أحمد كريمة : الشرع لا يمانع زواج قادرون باختلاف

أحمد كريمة
أحمد كريمة

انفعل الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على الهواء، بسبب رفض البعض زواج القادرون بـ اختلاف، وقال:" منقدرش نحرم حاجة زي دي، الشرع لا يمانع".

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وأضاف خلال حواره ببرنامج علامة استفهام مع الإعلامي مصعب العباسي، أن البعض يقوم أنه يرفض زواج قادرون بـ اختلاف، خوفًا من حدوث مشكلات.

وتابع :" من يقولك ذلك يكون لديه نظرة أنانية، وأن الدولة أعطت قادرون باختلاف، جميع الحقوق، و هناك مرتبات و معاشات لهم ".

وأشار إلى أنه يطالب بأن يكون هناك حل، لـ زواج قادرون بـ اختلاف، ولا يجب أن نغلق الباب فى وجههم.

وتابع أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة، و الرئيس عبد الفتاح السيسي،  مهتم بـ قادرون بـ اختلاف، أن الإنسان فى حالة إصابته بـ عاهة فله حقوق بالمجتمع، أهمها العيش حياة طيبة كريمة، و أن عوارض الأهلية، تكون " العقل والاختيار و الرشد و البلوغ ".

 

الإعاقة الجسدية لا تمنع من الزواج ولكن بشرط

وأشار إلى أن الإعاقة الجسدية فى العين أو فى السمع أو فى الحركة لا تمنع من الزواج وله كل الصلاحيات، ولكن من يعانى من مشكلات فى العقل، يكون زواجه صحيح، ولكن فى انشاء العقد يشترط أن يكون معه ولي حتى يكون العقد صحيح ونافذ.

الفقه المقارن الأزهر الشرع مصعب العباسي السيسي

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