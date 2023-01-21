قبل القمة 125 .. اِعرف ترتيب الأهلي والزمالك في الأحداث العالمية

ساعات قليلة تفصلنا عن لقاء القمة 125 ، والجماهير في حالة ترقب شديدة، الزمالك يريد العودة للمنافسة من بوابة الأهلي ، والقلعة الحمراء تريد ان تحافظ على المركز الأول داخل جدرانها ، من سيفوز؟ هذا ما تحدده مجريات المباراة.

وعلى غرار الدوريات العالمية واللقاءات التي تجمع بين أقوي أندية العالم تعد قمة الدوري المصري التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية “ الأهلي والزمالك ”، من الأحداث المميزة عالميا ومحليا.

ونرصد لكم في التقرير التالي ترتيب قمة الدوري المصري بين الديربيات العالمية المهمة حسب أخر إحصائيات التي تضم أقوي 20 مباراة بين الغريمين التقليدين في مختلف البطولات.

تحتل القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية “ الأهلي والزمالك ”،المركز العاشر في ترتيب الأحداث العالمية في عالم كرة القدم وفقا للإحصائيات التي تضم أقوي 20 مباراة بين الغريمين التقليديين في مختلف البطولات.

واحتل ديربي الأهلي والزمالك المركز العاشر وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية حيث جاء كالتالي:-

بوكا جونيورز وريفر بليت – الأرجنتين.

ريال مدريد وبرشلونة – أسبانيا.

سلتيك – رينجرز – اسكتلندا.

ناسيونال وبينارول – أوروغواي.

لاتسيو وروما – إيطاليا.

فنربخشة وغلطة سراي – تركيا.

ليفربول ومانشستر يونايتد – إنجلترا.

جريميو وانترناسيونال – البرازيل.

بوروسيا دورتموند – شالكه 04 – ألمانيا.

الأهلي والزمالك – مصر.

مرسيليا وباريس سان جيرمان – فرنسا.

غوادالاخارا ونادي أمريكا – المكسيك.

ميلان وانتر ميلان – ايطاليا.

بورتسموث وساوثامبتون – إنجلترا.

إنديبندينتي وراسينغ كلوب – الأرجنتين.

أياكس وفينورد – هولندا.

فيليز موستار وزرينجسكي موستار – البوسنة والهرسك.

فلامنجو وفلومينينسي – البرازيل.

أولمبياكوس وباناثينايكوس – اليونان.

أرسنال وتوتنهام هوتسبر – إنجلترا



من 20 عاما .. رقم سلبي يعاند الزمالك فى مباريات القمة أمام الأهلي.. تفاصيل مهمة

يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الأهلي مع الزمالك فى قمة الأسبوع الرابع عشر لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

تقام مباراة الأهلي والزمالك فى ستاد القاهرة وسط حضور جماهير الفريقين بعد الموافقة على حضور 3 آلاف مشجع لكل فريق .

وتحظى مباراة الأهلي والزمالك دائما باهتمام خاص لا سيما أنها تعتبر الديربى الاشهر فى المنطقة العربية نظرا لحساسية المنافسة بين الفريقين بالاضافة الى النجوم الكبيرة التى لعب لها الفريقين على مدار التاريخ .

ومع مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك يظل رقم سلبى استمر لمدة 20 عاما لم ينجح الزمالك أن يتجاوزه وهو عدم الفوز على الأهلي فى مباريات الدور الأول بين الفريقين فى بطولة الدوري حيث كان آخر فوز للزمالك علي الأهلي في لقاءات الدور الأول كانت موسم 2003 / 2004 بهدف جمال حمزة.

ولعب الأهلي والزمالك 16 مباراة في الدور الأول منذ موسم 2004 /2005 وحتي الموسم الماضي 2021 / 2022 فاز الأهلي 11 وتعادلا 5.

قصة أخر فوز لـ الزمالك

في الحادي والعشرين من نوفمبر عام 2003 التقى الأهلي والزمالك باستاد القاهرة في مباراة القمة بالأسبوع التاسع لبطولة الدوري موسم 2003-2004 التي أدارها الحكم الأسكتلندي ستيوارت دوجال، وانتهت بفوز الزمالك بهدف سجله جمال حمزة في الدقيقة 19.

قبل المباراة كان الزمالك يتصدر الدوري بالعلامة الكاملة 21 نقطة من 7 مباريات بينما كان الأهلي يعاني من تراجع نتائجه ويحتل المركز التاسع برصيد 10 نقاط من 7 مباريات لذلك كان الجميع يرشح الزمالك للفوز بعدد كبير من الأهداف لكنه اكتفي بهدف جمال حمزة.

بدأ الزمالك المباراة مهاجما وفي الدقيقة 19 مرر طارق السعيد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لجمال حمزة الذي أوقفها بصدره وسدد قذيفة على يسار عصام الحضري مسجلا هدف المباراة الوحيد.

مثل الزمالك: عبد الواحد السيد ووائل القباني ومدحت عبد الهادي وبشير التابعي ومحمد صديق وطارق السيد وحازم إمام " سامح يوسف ق 74 " وتامر عبد الحميد وطارق السعيد وجمال حمزة " شيكابالا ق 77 " وعبد الحليم علي " حسام عبد المنعم ق 89 ".

مثل الأهلي: عصام الحضري وشادي محمد ووائل جمعة وأحمد السيد وياسر رضوان " محمد فضل ق 74 "وجيلبرتو وسيد عبد الحفيظ "فيليكس ق 85 " وهادي خشبة ومحمد جودة " ووائل رياض ق 65 " ورضا شحاتة وأحمد بلال.

أهداف مباراة القمة

يسعى النادي الأهلي إلى استعادة الانتصارات على مستوى الدوري الممتاز بعد التعادل سلبيًا مع المصري البورسعيدي في الجولة الماضية.

في المقابل، يرغب نادي الزمالك أيضًا في تحقيق انتصاره الأول خلال عام (2023)، حيث أخفق الفريق الأبيض في أربع مباريات بواقع (3 مباريات في الدوري ومباراة في كأس مصر).