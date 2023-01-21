بعد دخوله العناية المركزة.. الموسيقار حلمي بكر: «أنا كويس .. بس ادعولي»|فيديو

كشف الموسيقار حلمي بكر، تطورات حالته الصحية بعد دخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات.



وقال حلمي بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد": "أنا كويس الحمد لله ".

وأضاف حلمي بكر: "إحنا مع كل شيء جميل لبلدنا مصر، وانا بحب بلدي"، مضيفًا: "هناك دخلاء على الفن في مصر ولا علاقة لهم بالفن والموسيقى من قريب أو بعيد".

وتابع حلمي بكر :" لن أتراجع عن الدفاع عن بلدي مصر"، مضيفا: "أنا مش محتاج حاجة لكن عايز حب الناس ودعواتهم لي".

وأكمل حلمي بكر: "أشكر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على اهتمامها بحالتي الصحية ودعمهم لي".

