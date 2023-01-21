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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر

حلمى بكرة
حلمى بكرة

كشف الموسيقار عاطف إمام عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار الكبير حلمى بكر والذى يمكث حاليا فى مستشفى أبو الريش. 

وقال عاطف إمام  فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : إن حلمى بكر حاليا بصحة جيدة وحالته مستقرة بعد الإصابة التى ألمت به منذ أيام حيث تعرض الى أزمة صحية شديدة نتيجة خلل فى وظائف الكلى وجسده كان ممتلئ بالماء. 

وأضاف عاطف إمام : حاليا يمكث حلمى بكر فى المستشفى بالعناية المركزة ويخضع الى بعض الفخوصات والتحاليل للتأكيد على بعض الأمور الصحية حيث تم إعادة وظائف الكلى الى طبيعتها وهو حاليا بصورة جيدة. 

واوضح عاطف إمام : ان من المتوقع ان يغادر حلمى بكر غدا العناية المركزة وينتقل الى غرفة عادية يمكث فيها بعض الوقت للاطمئنان على حالته تمام وبعدها يغادر الى منزله. 

حلمى بكر 

تعرض الموسيقار حلمي بكر لأزمة صحية مفاجئة دخل على أثرها المستشفى.

وطمأنت مديرة أعمال بكر الجمهور على صحته وكشفت عن  تفاصيل حالته الصحية في تصريحات خاصة وقالت إنه يعاني من مشاكل في الكلي ولكن بسيطة إلى جانب مشاكل في السكر لكنه الآن يتعافى.

ونشر عاطف إمام عميد معهد الموسيقى العربية الأسبق صورة من داخل المستشفى تجمعه بحلمي بكر وهو على سرير أحد المستشفيات وعلّق على الصورة قائلا: «ربنا يشفيه ويعافيه الموسيقار الكبير الأستاذ حلمي بكر وشكرا للأستاذ الدكتور محمد عساسة استشاري القلب والأوعية الدموية».

حلمى بكر وهانى شاكر 

وعلى جانب اخر كان قد أكد الموسيقار حلمي بكر، إن الفنان هاني شاكر، لم يضف لنقابة الموسيقيين وقت توليه منصب نقيب الموسيقيين بل بالعكس ساءت احوال النقابة.

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وقال حلمي بكر، في تصريح لـ “صدى البلد”: “هاني شاكر لم يضف لنقابة الموسيقيين لانه مكنش بيروح النقابة والمشكلات بها بالجملة، عايزين تعرفوا حال النقابة روحوا وشوفوا وفيه تحقيقات والكل هيتحاسب، هو فنان موهوب لكن ادارياً لا”.

عاطف إمام الموسيقار عاطف إمام حلمي بكر الموسيقار حلمي بكر Arts Entertainment

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