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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سهير رمزي: اتجوزت حلمي بكر قبل عملي بالفن وكان رافض التمثيل.. فيديو

سهير رمزي
سهير رمزي

أكدت النجمة سهير رمزي، أن انفصال والدها ووالدتها لم يسبب لها عقدة في حياتها يجعلها تلجأ لطيبي نفسي، قائلة: "محستش بعقدة من انفصال والدي بوالدتي وهي أدتني كل حاجة في الدنيا، وعمري ما رحت لدكتور نفسي ومفيش حاجة أثرت عليا لدرجة الاكتئاب".

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وعبرت سهير رمزي، في حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن استمرار تأثرها من رحيل والدتها، قائلة: "محزنتش في حياتي غير على أمي ومفيش حاجة كانت تهزني قد أمي، ولما رحلت اتكسرت واتوجعت ولكن موصلتش للاكتئاب، وأنا مؤمنة وعارفه أن الموت مصير لكن البعد والفراق صعب".

سبب زواجها من حلمي

ونفت سهير رمزي، حقيقة ما يشاع عن أن سبب زواجها من حلمي بكر كان لدخول الفن، قائلة: "جوازي من حلمي بكر كان قبل السينما وكنت صغيرة جدا وقتها ولكن في دماغي طول عمري السينما ولكن الفترة دي كنت في مدرسة ومفيش في دماغي حتته السينما، وهو كمان كان في بدياته ومكنش موسيقار كبير وكان رافض التمثيل".

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