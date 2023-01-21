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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصلاة في كاتدرائية مار جرجس ببيروت. وفاة والدة عادل كرم.. شاهد

عادل كرم
عادل كرم

نشر الفنان عادل كرم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن وفاة والدته انطوانيت الياس الجبيلى "أم فارس". 

وقال عادل كرم : "يتم الاحتفال بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الاحد في كنيسة كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت، وتوارى الثرى في مدافن العائلة في راس النبع.

عادل كرم

وأضاف عادل كرم : تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويومي الاثنين والثلاثاء في صالون كاتدرائية مار جريس وسط بيروت ابتداء من الساعة الحادثة عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.

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عادل كرم 

عبر الفنان اللبنانى عادل كرم عن سعادته البالغة بمسلسل "المتهمة" الذي يشارك فيه عددا كبير من النجوم ومنهم الفنانة درة.
وأكد كرم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"المذاع عبر قناة "ام بى سى مصر"، قائلا:"تمثيلي باللهجة المصرية كان تحدي كبير قدامي وسعيد بردود أفعال الجمهور بشأن المسلسل".

وعن مشاركته مع الفنانة درة قال كرم "النجمة درة فنانة جميلة ومتميزة".

من جانبها أشادت الفنانة درة بالممثلين الذين تشاركهم مسلسل "المتهمة" معقبة" محظوظة أننا معاهم ونجاح العمل الفنى يعتمد على الجميع".

عادل كرم الفنان عادل كرم انطوانيت الياس الجبيلى وفاة والدة عادل كرم Arts Entertainment

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