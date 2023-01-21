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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. سن ياسمين صبرى الحقيقى .. حالة حلمى بكر الصحية.. وفاة والدة عادل كرم

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

أخبار الفن.. نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقى لـ ياسمين صبرى وزيجاتها وخلافها مع والدها
تحتفل الفنانة ياسمين صبرى اليوم، السبت، بعيد ميلادها الـ 36.

وقدمت ياسمين صبري عددا من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا عند عرضها.

ياسمين صبرى من الفنانات اللاتى تثير الجدل كلما ظهرت فى أى حدث فنى، خاصة حياتها الشخصية التى كانت ودائما حديث السوشيال ميديا والإعلام.

في ذكرى وفاة ماري منيب.. قصة زيجتها وقرار إشهار إسلامها
تحل اليوم، السبت، ذكرى وفاة الفنانة مارى منيب، أشهر حماة فى السينما المصرية، والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى ستظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

وصل عدد أفلام ماري منيب إلى ما يقرب من 200 فيلم، ذاع صيتها فيما بعد عندما تقدمت في العمر واشتهرت بدور "الحَماة" الشريرة الظريفة، وأدت الدور في أفلام "حماتي ملاك، والحموات الفاتنات، وحماتي قنبلة ذرية".

عيد ميلاد بلبلة.. زيجات نبيلة عبيد وخلافها مع نادية الجندى| بروفايل
تحتفل اليوم الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 78 والتى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

حياة نبيلة عبيد الفنية 
ولدت الفنانة نبيلة عبيد في مدينة القاهرة ودخولها للمجال الفنى كان عندما تعرفت على المخرج عاطف سالم وهي لا تزال طالبة في كلية البنات بالعباسية، حيث عرض عليها العمل في مجال السينما، وبدأت التمثيل للمرة الأولى بالفعل من خلال فيلم (مفيش تفاهم) في عام 1961 بدون علم عائلتها، وبعد وساطة من مجموعة من الأقارب الذين كانوا يسكنون بجوار شقيق الفنانة شادية وافقت أسرتها على عملها بالفن.

وشه حلو على الأهلي.. أحمد عزمي يتمنى مشاركة شيكابالا في القمة 125
علق الفنان أحمد عزمي، على مباراة القمة 125 بين الأهلي والزمالك، المرتقبة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت 21 يناير، ضمن الأسبوع الـ 14 في الدوري العام المصري.

وقال أحمد عزمي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنه يتوقع فوز النادي الأهلي على الزمالك في  القمة 125، وعلق قائلا: «الأهلي حديد».

أتمناها ليلة أهلاوية.. ندى بسيونى عن غيابات الفريق: المارد الأحمر بمن حضر
كشفت الفنانة ندى بسيونى عن رأيها فى مباراة النادى الأهلى والزمالك بالقمة 125 ضمن بطولة الدورى العام، والتى تقام الليلة فى ستاد القاهرة.

وقالت ندى بسيونى، فى تصريح خاص لـ“صدى البلد”: “أتمنى أن يحقق النادى الأهلى الفوز على نادى الزمالك اليوم، وأتمنى أن تكون مباراة تليق بالفريقين فى القمة 125”.

في العناية المركزة.. تطورات الحالة الصحية لـ حلمي بكر
كشف الموسيقار عاطف إمام عن تطورات الحالة الصحية للموسيقار الكبير حلمى بكر والذى يمكث حاليا فى مستشفى أبو الريش.

وقال عاطف إمام  فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : إن حلمى بكر حاليا بصحة جيدة وحالته مستقرة بعد الإصابة التى ألمت به منذ أيام حيث تعرض الى أزمة صحية شديدة نتيجة خلل فى وظائف الكلى وجسده كان ممتلئ بالماء.

الصلاة في كاتدرائية مار جرجس ببيروت. وفاة والدة عادل كرم.. شاهد
نشر الفنان عادل كرم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن وفاة والدته انطوانيت الياس الجبيلى "أم فارس".

وقال عادل كرم : "يتم الاحتفال بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الاحد في كنيسة كاتدرائية مار جرجس وسط بيروت، وتوارى الثرى في مدافن العائلة في راس النبع.

ياسمين صبري ماري منيب نبيلة عبيد أحمد عزمي ندى بسيونى حلمي بكر عادل كرم

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