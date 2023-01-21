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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رونالدو يحقق أرقاما قياسية جديدة خلال مباراته الأولى مع النصر| فيديو

رونالدو و ميسي
رونالدو و ميسي

أفاد تقرير لقناة “العربية”، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو يستعد للظهور الرسمي الأول بقميص النصر عندما يلتقي بالاتفاق في دوري روشن السعودي.

رونالدو وأرقامه القياسية

وأضاف التقرير، أن التاريخ يكشف أن رونالدو عادة ما يترك بصمته بظهوره الأول، وعند انتقاله إلي ريال مدريد في عام 2009 سجل هدفا في شباك ديبورتيفو لاكورونا بأولي مبارياته.

وأكد التقرير، أن كريستيانو رونالدو سجل هدفين مع مانشستر يونايتد عام 2021، وحتي إن لم يسجل رونالدو فريقه يفوز، وحدث ذلك في عام 2003 مع مانشستر يونايتد أمام بولتون حينها فاز الشياطين الحمر 4 - 0، وفاز يوفنتوس 3 - 0 علي كييفو عام 2018.

ولفت التقرير، إلى أن الهزيمة الوحيدة لكريستيانو رونالدو كانت مع سبورتينج لشبونه بنتيجة 4 - 2 من سبورتينج براغا.


 

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