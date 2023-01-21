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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

110 آلاف إسرائيلي | مظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الثاني ..شاهد

110 الف إسرائيلي..
110 الف إسرائيلي.. مظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياه

وصل عدد المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات ضد حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة  مساء اليوم السبت إلى أكثر من 110 آلاف متظاهر.

ويواصل عشرات الآلاف من مستوطني اسرائيل التظاهر في تل أبيب وحيفا وبئر السبع ومدن أخرى احتجاجا على حكومة نتنياهو.

وقالت القناة 12 العبرية إنه للأسبوع الثاني على التوالي يواصل  عشرات الآلاف التجمع في ساحة هبيما في تل أبيب وفي حيفا وفي بئر السبع في مظاهرات احتجاجية ضد ما يسمى الإصلاحات القضائية التي تنوى حكومة نتنياهو تنفيذها ضد المنظومة القضائية.

ووصل رئيس المعارضة يائير لابيد إلى التظاهرة، بعد تغيبه عن المشاركة في احتجاجات الأسبوع الماضي.

وقال لبيد خلال كلمة له بين المتظاهرين: “ما تراه هنا اليوم هو مظاهرة لصالح الدولة، أتى الناس الذين يحبون الدولة إلى هنا للدفاع عن الدولة وديمقراطيتها ومحاكمها”.

كما أعلن عضوا المعارضة بيني جانتس ورئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي أنهما سيشاركان في المظاهرة.

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