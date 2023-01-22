بورصة السيارات | زيادة 130 ألف جنيه في سعر سيات أرونا 2023 .. صور

شهدت السيارة سيات ارونا زيادة سعرية هي الاولى خلال العام الجاري، وذلك بعد طرح موديلات 2023 داخل السوق المصري، ارتفعت اسعار السيارة بقيمة قدرها 130 الف جنيه، وذلك بعد طرح موديلات 2023 محليًا، حيث شملت تلك الزيادة الفئة الوحيدة المقدمة في مصر.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة سيات ارونا بعد طرح موديل 2023 في السوق المصري

تحتوي السيارة سيات ارونا موديل 2023 على العديد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وحساسات ركن مع كاميرا للمتابعة، بالاضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع دعم المكابح BA، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية.

سيات ارونا موديل 2023

وتضم السيارة سيات ارونا موديل 2023 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وشاشة لمتابعة البيانات، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، مع قفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي.

سيات ارونا موديل 2023

وتصل السرعة القصوى للسيارة سيات ارونا موديل 2023 إلى 190 كم/ساعة، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 200 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات.

سيات ارونا موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة سيات ارونا موديل 2023

تقدم السيارة سيات ارونا موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع قيمة سعرية قدرها 835 ألف جنيه بدلاً من السعر السابق والذي بلغ 705 ألف جنيه.