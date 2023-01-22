عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات | زيادة 130 ألف جنيه في سعر سيات أرونا 2023 .. صور

سيات ارونا موديل
سيات ارونا موديل 2023 

شهدت السيارة سيات ارونا زيادة سعرية هي الاولى خلال العام الجاري، وذلك بعد طرح موديلات 2023 داخل السوق المصري، ارتفعت اسعار السيارة بقيمة قدرها 130 الف جنيه، وذلك بعد طرح موديلات 2023 محليًا، حيث شملت تلك الزيادة الفئة الوحيدة المقدمة في مصر.

كسرت حاجز المليون جنيه .. سعر سيات ليون 2023 |صور

سيات تطرح موديل 2023 لـ إبيزا بزيادة سعرية.. تفاصيل

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر السيارة سيات ارونا بعد طرح موديل 2023 في السوق المصري

 

تحتوي السيارة سيات ارونا موديل 2023 على العديد من التجهيزات ومنها، مثبت سرعة، وحساسات ركن مع كاميرا للمتابعة، بالاضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مع دعم المكابح BA، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية.

سيات ارونا موديل 2023 

وتضم السيارة سيات ارونا موديل 2023 شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وشاشة لمتابعة البيانات، بالاضافة إلى مقود حركة متعدد الوظائف، مع قفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي للاربعة نوافذ، ومكيف هواء، ونظام صوتي ترفيهي.

سيات ارونا موديل 2023 

وتصل السرعة القصوى للسيارة سيات ارونا موديل 2023 إلى 190 كم/ساعة، بينما تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم اقصى للدوران 200 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 7 سرعات.

سيات ارونا موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة سيات ارونا موديل 2023 

 

تقدم السيارة سيات ارونا موديل 2023 عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع قيمة سعرية قدرها 835 ألف جنيه بدلاً من السعر السابق والذي بلغ 705 ألف جنيه.

سيات ارونا موديل 2023 
سيات ارونا سيات ارونا موديلات 2023 تقنية الفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من مرتضى منصور بعد ثلاثية الأهلي في الزمالك بالقمة 125

أول رد فعل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الزمالك

مفاجأة مدوية .. تعرف على المرشح لخلافة فيريرا فى تدريب الزمالك

بعد قرار مرتضى منصور .. 3 مرشحين لخلافة فيريرا في الزمالك

للفريق كله | إجراء عاجل من الخطيب في الأهلي بعد هزيمة الزمالك بثلاثية

كهربا العريس .. ميدو يفجر مفاجأة بشأن مصير فيريرا في الزمالك

عقب ثلاثية الأهلي |شوبير يعلن صدمة جديدة لـ جماهير الزمالك

فيريرا يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى القمة 125

موضوعات متعلقة

كسرت حاجز المليون جنيه .. سعر سيات ليون 2023 |صور

سعر ميتسوبيشي إكسباندر العائلية بعد الزيادة الأخيرة .. صور

بورصة السيارات | زيادة 10 آلاف جنيه في سعر بيستون B70 .. صور

أسعار تويوتا كورولا 2023 في الإمارات .. صور

زادت 100 ألف جنيه.. سعر سكودا سوبيرب في مصر

زيادة 10 آلاف جنيه في سعر بيستون T77 Pro .. تفاصيل

بورصة السيارات| زيادة 41 ألف جنيه في سعر بايك X3 الجديدة .. صور

أرخص 5 سيارات هاتشباك في المغرب.. تبدأ من 114 ألف درهم

ترشيحاتنا

بعد خضوعه لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ محمد التاجي

لازم يشطب من تاريخ الكرة|مدرب المنتخب السابق: فيريرا أسقط الزمالك أمام الأهلي

لعلاج ابنته.. مصري يمنح ذهب زوجته لـ جاره اليمني

لا مثيلها لها.. أسرار وخبايا البردية الفرعونية الفريدة المكتشفة في سقارة

كواليس استقالة أمير مرتضى من الزمالك بعد هتافات الجماهير.. فيديو

كثرة الاستغفار من مكفرات الذنوب.. حتى لو فاقت العد والإحصاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن يتألقون في حفل Joy awards بالسعودية.. صور

حذّر من النكد .. نصيحة مهمة لـ هاني الناظر لتجنّب تساقط الشعر

رانيا يوسف بحفل joy awards: ما أكلتش بقالي يومين عشان أدخل في الفستان|شاهد

زوجة كريم عبد العزيز تثير الجدل فى حفل توزيع JoyAwards

فيديو

رسالة خاصة من الأزهر لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة اليوم

غلق المقاهي الليلة بسبب مباراة القمة .. التنمية المحلية توضح

هروب فتوح وجمعة وفيريرا وحده يواجه المصير الغامض في القمة 125..فيديو

ركبت أوبر ومعرفش حاجة عنها.. كواليس اختفاء مساعدة الفنانة منة فضالي |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كل عام وأنتم فخر بلادي

كريمة أبو العينين

جورج فلويد من جديد

المستشار أسـامة الصعيدي

المال العام ولائحة اللجنة الأولمبية

نهى زكريا

دين في رقبتي .. عمار يا مصر

هند عصام

حور محب.. الثور القوي

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 32 "

د.هادي التونسي

إلى كل أم

نيفين منصور

ماذا لو عاد نادماً؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ